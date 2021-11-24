بعد احتفال جوجل به.. من هو الشاعر السوداني محمد الفيتوري؟

احتفل محرك البحث جوجل اليوم الأربعاء بذكرى ميلاد الشاعر السوداني محمد الفيتوري، والذي يعتبر أحد رواد الشعر الحر الحديث، وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عنه.

ولد محمد مفتاح رجب الفيتوري، في 24 نوفمبر عام 1936م في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور الحالية بالسودان.

والده هو الشيخ مفتاح رجب الفيتوري وهو ليبي، وكان خليفة صوفي في الطريقة الشاذلية، العروسية، الأسمرية.

لقب بشاعر إفريقيا والعروبة.

نشأ محمد الفيتوري في مدينة الإسكندرية بمصر وحفظ القرآن الكريم.

في عمر الثالثة انتقل إلى مصر ودرس الأدب و العلوم السياسية والعلوم الاسلامية وتخرج من جامعة الازهر.

عمل بالصحف المصرية و السودانية.

بدأ كتابة الشعر العربي الكلاسيكي في سن الثالثة عشر.

تدرج في عدة مناصب فعُين خبيرا للإعلام بجامعة الدول العربية في القاهرة في الفترة ما بين 1968 و1970.

عمل مستشارا ثقافيا في سفارة ليبيا بإيطاليا.

عمل مستشارًا وسفيرًا بالسفارة الليبية في بيروت بلبنان.

عمل مستشارا للشؤون السياسية والإعلامية بسفارة ليبيا في المغرب.

في الوقت التي بدأت فيها موهبته بالازدهار عبر عن مشاكل القارة الإفريقية التي كانت وقتها تعاني من الفقر والأزمات وعام 1956، نشر مجموعته الشعرية الأولى بعنوان أغاني إفريقيا، كشفت آثار الاستعمار على الهوية الإفريقية الجماعية وجذبت قراءه.

بسبب معارضته للنظام أسقطت عنه الحكومة السودانية الجنسية السودانية في عام 1974، إبان عهد الرئيس جعفر نميري.

سافر إلى ليبيا ولعلاقته بمعمر القذافي منحه الجنسية الليبية وبعد سقوط نظام القذافي سحبت منه الجنسية ليسافر إلى المغرب مع زوجته.

حصل محمد الفيتوري على «وسام الفاتح» الليبي، و«الوسام الذهبي للعلوم والفنون والآداب» بالسودان.

من دواوينه "عاشق من إفريقيا" وصدر في عام 1964م، و"اذكريني يا إفريقيا" ونشر في عام 1965، وديوان "أحزان إفريقيا" والصادر في عام 1966.

عادت الحكومة السودانية ومنحته جواز سفر دبلوماسيا قبل عام من وفاته.

توفي محمد الفيتوري في يوم الجمعة 24 أبريل 2015 في المغرب.