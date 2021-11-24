مجلة بريطانية عن افتتاح طريق الكباش: مصر تستعد لاحتفالية ضخمة ورائعة

قالت مجلة "Wanderlust" البريطانية، المعنية بالسفر والسياحة، إن مصر تستعد لإحتفالية ضخمة ورائعة في صعيد البلاد في مدينة الأقصر، الافتتاح التاريخي لطريق الكباش الأثري الممتد لمسافة 2700 متر، ويبلغ عمره 3 آلاف سنة ويصل بين معبدى الكرنك والأقصر الشهيرين، مشيرة إلى أن مشروع ترميم طريق الكباش يعد جزءًا من خطة مصر الأكبر لتنشيط قطاع السياحة في البلاد بعد تأثرها بجائحة كورونا.

أكبر متحف مفتوح في العالم

وأضافت أن احتفالية طريق الكباش تأتي ضمن رؤية الدولة المصرية لتحويل الأقصر إلى "أكبر متحف مفتوح في العالم"، موضحة أن الحدث من شأنه أن "يجلب طفرة في عدد السياح الذين يزورون المدينة".

وتابعت "طريق الكباش الذي أعيد اكتشافه لأول مرة في الأربعينيات من القرن الماضي خضع لفترة طويلة لعمليات الترميم والتنقيب التي لم تتوقف، حيث تتراص ما يقرب من 700 تمثال على هيئة أبو الهول (برأس كبش) بعد أن تم ترميمها على جانبي الطريق، في مشهد تبدو فيه هذه التماثيل كأنها تقوم بحراسة أولئك الذين يمشون بين المعابد".

وتوقعت المجلة أن تشهد محافظة الأقصر احتفالية رائعة وحفل استعراضي ضخم مع افتتاح طريق الكباش غدًا الخميس بشكل يمهد مرور المواكب الكبرى لملوك الفراعنة، من معبد الأقصر باتجاه معبد الكرنك".

من جانبها سلطت عد وسائل إعلام دولية الضوء على استعداد مصر لافتتاح طريق المواكب الملكي المعروف باسم "طريق الكباش" في محافظة الأقصر، مؤكدة أن الاحتفالية ستكون ساحرة وفريدة وتجذب أنظار وأعين العالم أجمع إلى مصر وتبهره بسحر الحضارة المصرية الأصيلة وما تملكه من إمكانات ومقومات تاريخية وسياحية، مما يساهم بشكل كبير في تنشيط قطاع السياحة بأرض الفراعنة التي تحوي من كنوز مازالت لم تبح بكافة أسرارها بعد.