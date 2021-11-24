في بداية أيام «القوس» .. ماهي صفات امرأته المثيرة للجدل؟

بدأت أيام برج القوس من 22 نوفمبر إلى 21 ديسمبر ، وتتميز امرأته بمجموعة الصفات، ووفقا لموقع “ thoughtcatalog ” نرصد أبرزها:

- صفات عامة للمرأة القوس

نشطة للغاية، مغامرة وشجاعة للغاية، تريد استكشاف كل شيء، متحمسة وفضولية بشأن الحياة والعالم، فالقوس عادة "الصديق الممتع" للمجموعة، حيث يحول أكثر الأمسيات الدنيوية إلى شيء لاينسى.

- صفات سيئة

على الرغم من أن امرأة القوس ستكون جذابة وساحرة للغاية ، إلا أنها ليست أصلية دائمًا، إنها تريد أن تحظى بإعجاب وتقدير الجميع ، وتريد دائمًا الاهتمام من الآخرين، النرجسية من أسوأ صفاتها، إنها تريد دائمًا أن تتغذى الأنا بطريقة أو بأخرى.

- صفات حميدة

نساء القوس كائنات نشطة للغاية ومغامرة، إنها جامحة ولديها فضول حول الحياة والعالم، و نظرًا لكونها يحكمها كوكب المشتري ، فإنها تقدر بعمق المعرفة والحقيقة والتعلم والأفكار الفلسفية، وإنها تريد تكوين روابط وتعلم أشياء جديدة من أشخاص آخرين ، والحصول باستمرار على وجهات نظر جديدة في الحياة.

- امرأة القوس في الحب

واثقة جدا، مغرورة، لا تخاف من الرفض وستكون بالتأكيد نوع المرأة التي تقوم بالخطوة الأولى، إنها ليست من النوع الذي يتوق لشخص من بعيد - إنها تعتقد أن هذا يجعلها تبدو ضعيفة بدلاً من ذلك ، ستتواصل مع الشخص الذي تهتم به وتحاول التعرف عليه، ومع ذلك ، لمجرد أن المرأة القوسية ربما تغازلك لا يعني بالضرورة أنها مهتمة بعلاقة رومانسية جادة في الواقع ، يمكنها الهروب من أي التزام محتمل. إنها نوع المرأة التي تقود الناس وتحافظ عليهم فقط من أجل تعزيز الأنا.

- الثقة مع امرأة القوس

نظرًا لأن امرأة القوس هي علامة قابلة للتغيير ، فهي تتدفق بحرية للغاية، الاستقلال هو شيء لها. مع ذلك ، فهي ليست الشخص الأكثر موثوقية، إنها غير متسقة للغاية وتبحث دائمًا عن شيء جديد وممتع لشغل وقتها ومع ذلك ، هذا لا يعني بالضرورة أنها ليست جديرة بالثقة، عندما يتعلق الأمر بالصدق في العلاقة أو الصداقة أو مع عائلتها ، فهي وفية لأفعالها وكلماتها.

- فهم امرأة القوس

لفهم امرأة القوس لابد من فهم الخصائص التي تميزها، خاصة شجاعتها واستقلالها لا تتوافق حقًا مع الجانب العاطفي، تفضل الذهاب إلى أبعد من ذلك لمتابعة أحلامها ، بغض النظر عن أي شيء ، بدلاً من الاستقرار مع عائلة.