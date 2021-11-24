الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

رسامة أسقف مساعدا ليوحنا العاشر بطريرك أنطاكية فى إيبارشية جرابلس

البطريرك يوحنا العاشر
البطريرك يوحنا العاشر

تمم البطريرك يوحنا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق طقس الرسامة الأسقفية للأرشمندريت أرسانيوس دحدل في الكاتدرائية المريمية بدمشق.

قال مركز الكنيسة الكاثوليكية في لبنان برئاسة مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، إنه بعد استدعاء المنتخب إلى القاعة البطريركية، أقيمت صلاة الغروب في الكنيسة المريمية، وترأسها البطريرك وافتتحها المنتخب الذي تلا في نهايتها اعتراف الإيمان.

وأضاف أبو كسم- في بيان رسمي للمركز الكاثوليكي للإعلام بلبنان نُشر، منذ قليل، عبر الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك- أنه ترأس البطريرك يوحنا العاشر القداس الإلهي وعاونه المطارنة الأنبا الياس مطران صور وصيدا، الأنبا سابا مطران حوران، الأنبا جاورجيوس مطران حمص، الأنبا باسيليوس مطران عكار، الأنبا أنطونيوس مطران زحلة، الأنبا نيقولاوس مطران حماة، الأنبا أثناسيوس مطران اللاذقية، أفرام مطران حلب، والأساقفة الأنبا موسى الخوري، الأنبا ديمتري شربك والأنبا يوحنا بطش ولفيف من الآباء الكهنة والشمامسة.

وحضر القائم بأعمال السفارة اليونانية السفير نيقولاوس بروتونوتاريوس وقنصل اليونان في سوريا وعدد من أعضاء مجلس الشعب ورسميون وحشد كبير من المؤمنين.

وفي نهاية القداس، وبعدما وضع البطريرك العاشر التاج على رأس الأسقف الجديد وسلمه عصا الرعاية، كانت لغبطته كلمة عدد فيها مناقب الأسقف الجديد، وأثنى على الإيمان الذي تربى عليه في عائلته الصغيرة. هذا الإيمان الذي دفع بالأسقف أرسانيوس إلى أن يكرس نفسه لخدمة الكنيسة ومعلمه المسيح.

بعدها ألقى الأسقف أرسانيوس كلمة جاء فيها: "مجدا لله أرفع وشكرا وتسبيحا لحنوه أسجد. إذ أهلني أنا غير المستحق لشرف وعظم رئاسة الكهنوت، أشكركم يا صاحب الغبطة وأشكر أصحاب السيادة آباء المجمع الأنطاكي المقدس على الثقة التي منحتموني إياها، وبالوقت عينه إذ أشعر بعظمة خدمة رئاسة الكهنوت ويشملني الخوف والرعدة".

يازجي البطريرك يوحنا العاشر يازجي البطريرك يازجي يوحنا العاشر يازجي يوحنا العاشر

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