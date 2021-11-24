انتظام حركة المرور من بورسعيد للمحافظات بعد انكسار الشبورة الكثيفة

عادت حركة الرحلات الداخلية من بورسعيد للمحافظات المجاورة، اليوم الأربعاء، وذلك بعد انكسار الشبورة الكثيفة التي ضربت المحافظة.

وقامت شركات النقل العام بتحريك السيارات من ميناء بورسعيد البري، وذلك في الثامنة والنصف من صباح اليوم، بعدما توقفت عن الخروج من الخامسة صباحًا، لخطورة الرحلة في ظل الشبورة الكثيفة.

وكشف مصدرًا مطلعًا بغرفة العمليات المركزية بمحافظة بورسعيد، أنه عقب رصد الشبورة الكثيفة تم اتخاذ قرار بوقف خروج الرحلات القادمة إلي المحافظات عبر الميناء البري حرصًا على سلامة المواطنين.

وأكد المصدر أنه تم تأجيل مواعيد سفر الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، وذلك مع حجب الرؤية على محور 30 يونيو وطريق بورسعيد الإسماعيلية وبورسعيد دمياط، نتيجة شبورة كثيفة.

وأشار المصدر، أن السيارات تحركت من الميناء البري في تمام الثامنة والنصف، وذلك عقب شروق الشمس وانكسار الشبورة، وتأكد غرفة العمليات من امكانية السفر بشكل آمن، وذلك للحد من حوادث الطرق.

وكشف المصدر، أن المواطنين الذين قاموا بالحجز للسفر في الأوقات التي تعطلت فيها الحركة، تمكنوا من استرجاع التذاكر، أو الخروج بها في رحلات الثامنة، مؤكدًا أنه لم يضار أحد بسبب تعطل الحركة.