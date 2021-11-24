الأربعاء 24 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انتظام حركة المرور من بورسعيد للمحافظات بعد انكسار الشبورة الكثيفة

إنتظام حركة الرحلات
إنتظام حركة الرحلات من بورسعيد

عادت حركة الرحلات الداخلية من بورسعيد للمحافظات المجاورة، اليوم الأربعاء، وذلك بعد انكسار الشبورة الكثيفة التي ضربت المحافظة.

وقامت شركات النقل العام بتحريك السيارات من ميناء بورسعيد البري، وذلك في الثامنة والنصف من صباح اليوم، بعدما توقفت عن الخروج من الخامسة صباحًا، لخطورة الرحلة في ظل الشبورة الكثيفة.

وكشف مصدرًا مطلعًا بغرفة العمليات المركزية بمحافظة بورسعيد، أنه عقب رصد الشبورة الكثيفة تم اتخاذ قرار بوقف خروج الرحلات القادمة إلي المحافظات عبر الميناء البري حرصًا على سلامة المواطنين.

وأكد المصدر أنه تم تأجيل مواعيد سفر الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، وذلك مع حجب الرؤية على محور 30 يونيو وطريق بورسعيد الإسماعيلية وبورسعيد دمياط، نتيجة شبورة كثيفة.

وأشار المصدر، أن السيارات تحركت من الميناء البري في تمام الثامنة والنصف، وذلك عقب شروق الشمس وانكسار الشبورة، وتأكد غرفة العمليات من امكانية السفر بشكل آمن، وذلك للحد من حوادث الطرق.

وكشف المصدر، أن المواطنين الذين قاموا بالحجز للسفر في الأوقات التي تعطلت فيها الحركة، تمكنوا من استرجاع التذاكر، أو الخروج بها في رحلات الثامنة، مؤكدًا أنه لم يضار أحد بسبب تعطل الحركة.

تعطل ضرب المركزى محافظ وقف النصف

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

هانى شاكر يعلن إيقاف محمد رمضان عن الغناء

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 24-11-2021

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الأربعاء 24-11-2021

الاتحاد الأوروبي: انتخابات فنزويلا أعادت غالبية الأحزاب والمُرشحين للساحة الانتخابية

سلطنة عمان تؤكد رفضها التام لظاهرة الاتجار بالبشر وعزمها القضاء عليها

مقابر الأرقام.. جثث لم تُدفن وجِراح لا تلتئم لم يعرفها إلا الفلسطينيون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

ليست معركة.. وليسوا فرسانًا

وائل لطفي

بعضهم جدير بكراهية الناس

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وإفريقيا

حسين دعسة

ملك الأردن في جولة خليجية: "القدس العربية" قبل إعلان النوايا لمشاريع المياه والطاقة!

محمود الشربيني

أخطأ نجيب.. وأصاب نجيب! (1-2)

منى رجب

الأقصر تتجمل بافتتاح طريق المواكب الملكية الفرعونية

وائل لطفي

ادعم الجزويت

ماجد حبته

صدام «الأئمة» فى فرنسا

صور

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

عزاء سهير البابلى بحضور نجوم الفن

أحمد مرتضى منصور يصل إلى نادى الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

مقابر الأرقام.. جثث لم تُدفن وجِراح لا تلتئم لم يعرفها إلا الفلسطينيون

أزمة الأصدقاء.. هل تشتد الخلافات بين إسرائيل وأمريكا بسبب إيران؟

التحرير الفلسطينية: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى تجاوزت كل الخطوط الحمراء