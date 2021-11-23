نيابة المعادى تجرى مواجهة قانونية بين تلميذة وعاملًا اتهمته بهتك عرضها

أجرت نيابة المعادي مواجهة قانونية بين تلميذة وعامل اتهمته بهتك عرضها داخل مدرسة شهيرة بالمعادي.

حضرت الضحية البالغة من العمر 4 سنوات أمام عدد من المتهمين بينهم العامل المتهم، وما إن رأته حتى اختبأت خوفًا خلف والدها، بحسب مصدر مطلع على التحقيقات.

وكانت أهلية الطفلة المجني عليها لاحظوا احمرارًا في المناطق الحساسة لابنتهم عدة مرات بعد عودتها من المدرسة، فأخبرتهم «عمو بيوجعني وهو بيشطفني».

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المعادي، اليوم، تجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات في الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تلقت بلاغًا من والدة تلميذة 4 سنوات تتهم عاملًا بالمدرسة من استدراجه طفلتها والتحرش بها وهتك عرضها داخل دورة مياه.

وعلى الفور، ألقت قوة أمنية القبض على المتهم وإحالته للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.

وأوضح قانون العقوبات عددًا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الأنثى، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءًا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".