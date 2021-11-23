«علاج الإدمان» يعلن استمرار استقبال مكالمات تقديم المشورة والدعم النفسي

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، استمرار استقبال مكالمات المواطنين على الخط الساخن 16023 لتقديم المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل وآليات الاكتشاف المبكر.

وعن مدى صدق القول، بأن هناك مخدرات حلال وأخرى حرام، أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن هناك اعتقاد لدى البعض بان أنواع المخدرات حلال لمجرد عدم ذكرها فى الكتب السماوية، وهذا ليس صحيحا لأن الحقيقة أن جميع الأديان السماوية تحرم كافة أنواع المخدرات، فذكر لفظ الخمر فى القرآن يعنى جميع المواد التي تستر العقل عن عمله فى رفض المنكرات والسيطرة على الذات، سواء أكانت المادة المخدرات سائلة أو صلبة أو غازية.

وقال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الصندوق نجح في تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة المختلفة منها تصحيح المفاهيم الخاطئة عن المواد المخدرة لدى الشباب وكذلك الفئات الأكثر عرضة لتعاطي المخدرات.

وأوضح مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري، كشفت أن أكثر مواد التعاطي الحشيش، حيث احتل المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 52.85% ،فى حين يأتي تعاطي الهيروين في المرتبة الثانية بنسبة 42.10%، يليه الترامادول بنسبة 33% والأستروكس بنسبة 10.37% والفودو بنسبة 2.17% بجانب التعاطي المتعدد "تعاطى أكثر من مخدر".

واشار إلى انه تم عقد مقابلات لعدد من الشباب والفتيات ممن اجتازوا اجراءات التطوع ولديهم القدرة على التواصل والعمل الجماعي وأيضا العمل الميداني ومن لديهم المواهب المختلفة لاستثمارها فى تنفيذ برامج التوعية، موضحا أن عدد المتطوعين لدى الصندوق حاليا يصل إلى ما يقرب من 31 ألف و500 متطوع على مستوى محافظات الجمهورية.