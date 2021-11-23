الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«علاج الإدمان» يعلن استمرار استقبال مكالمات تقديم المشورة والدعم النفسي

الإدمان
الإدمان

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، استمرار استقبال مكالمات المواطنين على الخط الساخن 16023 لتقديم المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل وآليات الاكتشاف المبكر.

وعن مدى صدق القول، بأن هناك مخدرات حلال وأخرى حرام، أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن هناك اعتقاد لدى البعض بان أنواع المخدرات حلال لمجرد عدم ذكرها فى الكتب السماوية، وهذا ليس صحيحا لأن الحقيقة أن جميع الأديان السماوية تحرم كافة أنواع المخدرات، فذكر لفظ الخمر فى القرآن يعنى جميع المواد التي تستر العقل عن عمله فى رفض المنكرات والسيطرة على الذات، سواء أكانت المادة المخدرات سائلة أو صلبة أو غازية.

وقال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الصندوق نجح في تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة المختلفة منها تصحيح المفاهيم الخاطئة عن المواد المخدرة لدى الشباب وكذلك الفئات الأكثر عرضة لتعاطي المخدرات.

وأوضح مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري، كشفت أن أكثر مواد التعاطي الحشيش، حيث احتل المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 52.85% ،فى حين يأتي تعاطي الهيروين في المرتبة الثانية بنسبة 42.10%، يليه الترامادول بنسبة 33% والأستروكس بنسبة 10.37% والفودو بنسبة 2.17% بجانب التعاطي المتعدد "تعاطى أكثر من مخدر".

واشار إلى انه تم عقد مقابلات لعدد من الشباب والفتيات ممن اجتازوا اجراءات التطوع ولديهم القدرة على التواصل والعمل الجماعي وأيضا العمل الميداني ومن لديهم المواهب المختلفة لاستثمارها فى تنفيذ برامج التوعية، موضحا أن عدد المتطوعين لدى الصندوق حاليا يصل إلى ما يقرب من 31 ألف و500 متطوع على مستوى محافظات الجمهورية.

وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي علاج الإدمان الاديان السماوية وزارة التضامن وزارة التضامن الاجتماعي محافظات الجمهورية تعاطي المخدرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

سقوط سيارة في حفرة بالمعادي

وزير التعليم: لا توجد حالات تسمم.. والتغذية المدرسية توزع بانتظام

هانى شاكر يعلن إيقاف محمد رمضان عن الغناء

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

وفاة الإعلامية هدى شبانة كبيرة مذيعات التلفزيون المصرى

إجراء جديد من «الأوقاف» بشأن كهرباء تكييفات المساجد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

ليست معركة.. وليسوا فرسانًا

وائل لطفي

بعضهم جدير بكراهية الناس

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وإفريقيا

حسين دعسة

ملك الأردن في جولة خليجية: "القدس العربية" قبل إعلان النوايا لمشاريع المياه والطاقة!

محمود الشربيني

أخطأ نجيب.. وأصاب نجيب! (1-2)

منى رجب

الأقصر تتجمل بافتتاح طريق المواكب الملكية الفرعونية

وائل لطفي

ادعم الجزويت

ماجد حبته

صدام «الأئمة» فى فرنسا

صور

عزاء سهير البابلى بحضور نجوم الفن

أحمد مرتضى منصور يصل إلى نادى الزمالك

جنازة نجل شقيقة محمد منير

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة الأصدقاء.. هل تشتد الخلافات بين إسرائيل وأمريكا بسبب إيران؟

التحرير الفلسطينية: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى تجاوزت كل الخطوط الحمراء

ولى العهد البحرينى يستقبل القائم بأعمال سفارة إسرائيل