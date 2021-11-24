الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021 فى محافظات مصر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

تستعرض "الدستور" لقرائها مواقيت الصلاة في بعض المحافظات اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021، نظرا لأهميتها وتصدرها علي مواقع البحث. 

وتتضمن مواقيت الصلاة كلا من محافطات القاهرة الكبرى، الإسكندرية، جنوب سيناء، الأقصر، السويس، أسوان، الإسماعيلية، والسويس ومحافظة الغربية.

 

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021 فى مصر


 

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة الكبرى

مواقيت صلاة الفجر   ٤:٥٧

مواقيت الشروق        ٦:٢٨

مواقيت أذان الظهر    ١١:٤٢

مواقيت أذان العصر   ٢:٣٦

مواقيت أذان المغرب  ٤:٥٦

مواقيت أذان العشاء  ٦:١٧

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

مواقيت صلاة الفجر   ٥:٠٣

مواقيت الشروق       ٦:٣٥

مواقيت أذان الظهر    ١١:٤٧

مواقيت أذان العصر   ٢:٣٩

مواقيت أذان المغرب  ٤:٥٩

مواقيت أذان العشاء  ٦:٢١

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة جنوب سيناء

مواقيت صلاة الفجر   ٤:٤٤

مواقيت الشروق       ٦:١٥

مواقيت أذان الظهر    ١١:٣٠

مواقيت أذان العصر   ٢:٢٦

مواقيت أذان المغرب   ٤:٤٥

مواقيت أذان العشاء  ٦:٠٦

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الأقصر

مواقيت صلاة الفجر   ٤:٤٧

مواقيت الشروق       ٦:١٤

مواقيت أذان الظهر    ١١:٣٧

مواقيت أذان العصر   ٢:٣٩

مواقيت أذان المغرب  ٥:٠٠

مواقيت أذان العشاء  ٦:١٧

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسوان

مواقيت صلاة الفجر   ٤:٤٤

مواقيت الشروق       ٦:١٠

مواقيت أذان الظهر    ١١:٣٥

مواقيت أذان العصر   ٢:٣٩

مواقيت أذان المغرب   ٥:٠٠

مواقيت أذان العشاء  ٦:١٧

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة السويس

مواقيت صلاة الفجر   ٤:٥١

مواقيت الشروق       ٦:٢٢

مواقيت أذان الظهر    ١١:٣٦

مواقيت أذان العصر   ٢:٣١

مواقيت أذان المغرب  ٤:٥١

مواقيت أذان العشاء  ٦:١٢

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية

مواقيت صلاة الفجر   ٤:٥٣

مواقيت الشروق       ٦:٢٥

مواقيت أذان الظهر    ١١:٣٧

مواقيت أذان العصر   ٢:٣١

مواقيت أذان المغرب  ٤:٥٠

مواقيت أذان العشاء ٦:١٢

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الغربية

مواقيت صلاة الفجر   ٤:٥٨

مواقيت الشروق       ٦:٣٠

مواقيت أذان الظهر    ١١:٤٢

مواقيت أذان العصر   ٢:٣٥

مواقيت أذان المغرب  ٤:٥٥

مواقيت أذان العشاء  ٦:١٧

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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