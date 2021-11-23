الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 3 أشخاص فى انفجار أسطوانة غاز بالقليوبية

حريق شقه
حريق شقه

أصيب شخص وزوجته وطفلهما، الثلاثاء، في حادث انفجار أسطوانة غاز، داخل شقتهم بمدينة طوخ بالقليوبية، وجرى نقلهم لمستشفى جامعة بنها لتلقي العلاج، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد تامر موسى، مأمور مركز شرطة طوخ يفيد ورود بلاغ من رئيس المدينة بحدوث انفجار أسطوانة غاز صغيرة، بشقة بالدور الأول العلوي ملك "هاني.ج.م" 38 عامًا، بشارع حسين سليمان مجدي، خلف الجمعية الاستهلاكية بمدينة طوخ.

جرى إخطار وحدة الحماية المدنية بطوخ، وجرى الدفع بسيارة إطفاء، وسيارتي إسعاف، وأسفر الحادث عن إصابة مالك الشقة 38 عامًا، ميكانيكي، وزوجته "مروة.س.ع" 35 عامًا، و"زياد.ه.ج" 8 أعوام.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي، وجرى تحويلهم لمستشفى شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

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