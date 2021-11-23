الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تصريحات نارية من وزير التعليم بشأن تسمم الطلاب: «500 جنيه لمن يدعي تسممه»

جريدة الدستور

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن جميع الأجهزة الأمنية والرقابية تحقق في واقعة ادعاء إعياء عدد من الطلاب بمحافظات كفرالشيخ وقنا وأسيوط، مؤكدًا أن الطلاب لم يمكثوا في المستشفى إلا دقائق.

وناشد وزير التعليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، الإعلام بعدم استخدام كلمة تسمم إلا بعد صدور بيان من وزارة الصحة يؤكد التسمم، ما عدا ذلك فالمصطلح السليم هو إعياء أو اشتباه تسمم إن كانت هناك أعراض قىء وارتفاع درجة الحرارة، منوها بأن هذا لم يحدث.

 

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