رفض استشكال الخطيب لوقف إدراج «الفيل» فى انتخابات الأهلى

قضت محكمة القضاء الإداري، منذ قليل، بعدم قبول الاستشكال المقدم من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية بمجلس الدولة والمتضمن إدراج اسم وليد الفيل في انتخابات النادي الأهلي وقبول أوراق ترشحه.

وقررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مصطفى حسين وبإجماع الآراء وقف تنفيذ الحكم الصادر بإدراج المرشح وليد توفيق على الفيل في الدعوى رقم 6193 لسـ76ـنة ق الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 17/11/2021.

كانت محكمة القضاء الإداري قضت بإدراج اسم المرشح وليد الفيل ضمن كشف المرشحين على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في انتخابات الأهلي المقرر لها الجمعة المقبل.

وتقدمت هيئة قضايا الدولة عن وزير الشباب والرياضة بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا طالبت فيه بصورة مستعجلة وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري وما ترتب عليه من آثار، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وحمل الطعن رقم 11912 لسـ 68ـنة ق الدائرة الأولى فحص التي قضت بجلسة اليوم وقف تنفيذ الحكم وما ترتب عليه من آثار وإحالة الشق الموضوعي للدائرة الأولى علوي.

وبحكم المحكمة الإدارية العليا النهائي اليوم يعود العامري فاروق مرشحًا وحيداً على منصب نائب الرئيس في انتخابات الجمعة المقبل لاختيار مجلس إدارة جديد للأهلي.

قال وليد الفيل، الذي قدم أوراق ترشحه لمنصب نائب رئيس الأهلي، إن النادي أبلغه أمس الإثنين، أن اللجنة الأوليمبية قدمت استشكالا ضد الحكم الذي منحه الحق في الترشح للانتخابات.