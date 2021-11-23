الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزيرة التجارة تثمن نجاح أعمال قمة الكوميسا الحادية والعشرين

نيفين جامع
نيفين جامع

أشادت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بنجاح أعمال قمة الكوميسا الحادية والعشرين التي انعقدت اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة وشهدت تسلم الرئيس السيسي رئاسة مصر للكوميسا من رئيس مدغشقر ثم إطلاق الرئيس لاستراتيجية الكوميسا متوسطة المدى 2021-2025، وذلك في حضور ممثلي الدول الإفريقية أعضاء التجمع، سواء بالمشاركة الفعلية أو الافتراضية.

وقالت الوزيرة إن أجندة القمة زخرت بالعديد من الفعاليات التي تضمنت استعراض عدد من التقارير المهمة حول موضوعات التكامل الاقتصادي ذات الأولوية وموقف جائحة كورونا في الإقليم، والمجلس الوزاري الـ42 للكوميسا الذي انعقد يوم 9 نوفمبر الجاري، وتقرير وزراء خارجية الكوميسا الـ17 الذي انعقد يوم الأسبوع الماضي وحالة التكامل الاقتصادي في الإقليم، وتقرير الدورة الحالية للكوميسا، وكذا تقرير مجلس أعمال الكوميسا، إلى جانب عقد مراسم حلف اليمين لقضاة محكمة عدل الكوميسا للاستئناف، والمفوضين الجدد المعينين بمفوضية الكوميسا للمنافسة ولجنة حكماء الكوميسا إلى جانب الإعلان عن الفائزين بجوائز التميز الإعلامي والابتكار.  

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة اضطلعت بدور محوري في عقد القمة سواء من خلال الإعداد والترتيب لفعاليات القمة أو بصياغة رؤية وطنية شاملة لرئاسة مصر لتجمع الكوميسا، بالتعاون مع مختلف الوزارات، مشيدة في هذا الإطار بجهود فريق عمل جهاز التمثيل التجاري برئاسة الوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله، رئيس الجهاز لدورهم الهام في إنجاح القمة.

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قمة الكوميسا الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر الدول الافريقية

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