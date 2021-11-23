ورشة عمل لوحدة مناهضة العنف والتحرش ضد المرأة بـ«جامعية البنات فى جامعة عين شمس»

نظمت وحدة مناهضة العنف والتحرش ضد المرأة بجامعة عين شمس ورشة عمل بالمدينة الجامعية للبنات لتنمية مهارات التواصل للأخصائيين والمشرفين بالمدن الجامعية على كيفية إدارة حالات العنف والتحرش والتنمر، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتأتى ورشة العمل في إطار سلسلة ورش العمل التي تقيمها الوحدة للتعريف بأهدافها وآلياتها وكيفية ردع صور العنف والتحرش والتنمر بالجامعة، بإشراف إبراهيم سعيد مدير عام المدن الجامعية، وماجدة مدير المدينة الجامعية للبنات، بحضور نخبة من استشاريين الوحدة الدكتور عبدالوهاب جودة، والدكتور فيروز محمد، والدكتور شيماء محمد، والدكتور أماني عبدالعال.



أوضحت الدكتورة هند الهلالي مديرة الوحدة خلال الندوة التعريفية التي سبقت ورشة العمل عن ماهية الوحدة وأهدافها وأنشطتها وآليات واستراتيجيات العمل بها، وكيفية تحول حالات التحرش والعنف والتنمر من الأخصائيين بالكليات والوحدات والمراكز بالجامعة لها وعن الدور الذى تقوم به، بالإضافة للخدمات التي تقدمها.



وأشارت الدكتورة هند الهلالي إلى دور الجامعة في اتخاذ كافة الإجراءات وكيفية التعامل مع الحالات التي تعرضت للعنف والتنمر أو التحرش من الجانب النفسي والاجتماعي، وكيفية تحول تلك الحالات للوحدة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من خلال اللجنة القانونية ولجنة الدعم النفسي وكذلك لجنة التدريب وتنمية القدرات واللجنة الاجتماعية ريادة الأعمال.



حيث قامت الدكتور أماني الاستشاري النفسي الإكلينيكي بعمل التدريب العملي داخل ورشة العمل للأخصائيين والمشرفين لكيفية إدارة الحالة، وكيفية التعامل معها من استماع وتعامل نفسي حت تستطيع أن تتحدث الحالات عما حدث لها.