الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن يداهم أكاديمية وهمية لمنح شهادات دراسية مزيفة فى المنصورة

المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات

داهم ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، أكاديمية بدون ترخيص بالدقهلية لترويج شهادات دراسية مزورة مقابل مبالغ مالية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أكدت قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية، بإدارة كيان تعليمى وهمى "أكاديمية بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية، للاحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية وقيامه بترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة، وإصدار شهادات تمكنهم من العمل بالمؤسسات والهيئات المختلفة، بمقابل مادي.

وبتقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الدقهلية، داهمت حملة مشتركة  المركز ونجحت فى ضبط المتهم، وبتفتيش مقر الأكاديمية عُثر بداخلها على  أختام وأكلاشيهات منسوبة لعدد من الجهات والهيئات الحكومية المختلفة - شهادات دراسية وشهادات التقدير وشهادات الخبرة مزورة منسوبة لجهات وهيئات الحكومية - ملفات لبيانات راغبى الالتحاق بالأكاديمية - عدد من دفاتر إيصالات تحصيل نقدية - عدد من الكارنيهات منسوب صدورها للأكاديمية - لوحة إعلانية مدون عليها اسم الأكاديمية.

كما ضبط 2 هاتف محمول - 2 جهاز حاسب آلى، وبفحصها تبين احتواؤها على محادثات متبادلة وعدد من الصور والبرامج التى تؤكد النشاط الإجرامى، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدون ترخيص وزير الداخلية الدقهلية الاموال العامة اللواء محمود توفيق الهيئات الحكومية جرائم الأموال العامة النصب والاحتيال علي المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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