عقب افتتاحه.. معلومات عن معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» بأمريكا

استقبل معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" اليوم زائريه وقد شهد المعرض خلال الأيام الأولى من افتتاحه إقبالا جماهيريا من مختلف الفئات العمرية.

وتستعرض “الدستور” تفاصيل هذا المعرض

-أقيم بمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية بالولايات المتحدة الأمريكية وبلغ عدد زائريه الذين الذين جاءوا إليه من أنحاء مدينة هيوستن لمشاهدة الآثار المصرية العظيمة 8000 شخص.

- تم بيع 8000 تذكرة فى الأيام الأولى من افتتاحه ويتوقع زيارة 700 ألف شخص.

-استقبل الزائرين وفد مصريا تم تكوينه بعناصر من وزارة السياحة والآثار حيث قام باستقبال الزائرين.

- أكدت الأنباء عن انبهار الزوار بما شاهدوه من مقتنيات وعظمة الحضارة المصرية .

- الجناح المصرى شهد يارات كثيفة وتم استخدام كود للدخول على اللوحة الرئيسية الخاصة بالمتحف لإتاحة الدخول للموقع الترويجى للسياحة المصرية .

-وأكدت أحد المسئولين بوزارة ا السياحة والآثار المصرية أن زائري متحف هيوستن أبدوا تحمسهم لزيارة مصر وخاصة فى فصل الشتاء، حيث قامت باستعراض الأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة للمقصد السياحي المصري وما قامت به وزارة السياحة والآثار من جهد بالتعاون مع وزارة الطيران المدني لاستحداث خط طيران مباشر بين شرم الشيخ والأقصر لربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية، في إطار خلق منتج سياحي جديد متكامل.

- يضم المعرض المسمى بـ "معرض رمسيس وذهب الفراعنة" 181 قطعة أثرية تبرز بعض الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة وخاصة في عصور الدولة الوسطى والحديثة وحتى العصر المتأخر، من خلال مجموعة من التماثيل والحلي وأدوات التجميل واللوحات والكتل الحجرية المزينة بالنقوش، وتماثيل لبعض المعبودات على هيئة طيور وحيوانات، بالإضافة إلى بعض التوابيت الخشبية الملونة.

- المعرض لاقى اهتماما كبيرا قبل الافتتاح الرسمى وقام الدكتور مصطفى وزيرى بمتابعة كافة التجهيزات المتعلقة بالمعرض ومن بينها فتارين العرض واللوحات التعريفية والإرشادية والإجراءات التأمينية والاحترازية المطبقة، بما يساهم فى نجاح المعرض وخروجه بالشكل الأمثل بما يتناسب مع أهميته ليكون خير دعاية للمقصد السياحى المصري.

وعلى صعيد متصل تصاعدت أنباء عن عرض فعالية "الأقصر ... طريق الكباش" المقرر لها يوم 25 نوفمبر من خلال شاشات العرض التي يضمها الجناح المصري المقام به المعرض.