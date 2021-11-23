عقب عودته للمنزل.. الكلام والزيارات ممنوعة عن نادر أبوالليف

غادر الفنان نادر أبوالليف أحد مستشفيات القاهرة، إذ استقرت حالته الصحية عقب إصابته بأزمة قلبية خلال الأيام الماضية.

ومن جانبه، أكد أبوالليف لـ«الدستور»، أن حالته الصحية تحسنت كثيرًا، إذ يقوم هذه الفترة بأخذ الأدوية المخصصة لحالته الصحية، حيث من المرجح أن يعاود الكشف مرة أخرى خلال الأيام المقبلة، لمعرفة مدى تطور حالته الصحية وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية بسبب الأزمة القلبية التي تعرض لها في القلب.

ويخضع أبوالليف حاليًا للعلاج في منزله، وقد منعه الطبيب من الحديث بشكل مطول وذلك حتى تستقر أوضاعه الصحية من أجل عدم إرهاقه، بالإضافة إلى منع أي زيارات منزلية، حتى لا يتعرض لانتكاسة.

تفاصيل الأزمة الصحية

وتعرض المطرب الشعبي نادر أبوالليف لأزمة صحية مفاجئة بسبب شعور بألم حاد في القلب أثناء تواجده مع عدد من المقربين، ونقل للمستشفى في حالة سيئة حيث دخل الرعاية المركزة.

وأعادت الأزمة الصحية الجديدة لأبوالليف ما تعرض له خلال السنوات الماضية حين دخل في أزمة ووعكة صحية أدخلته في حالة غيبوبة تامة حتى خرج من أزمته بخير بمعجزة كبيرة بعد غيبوبة استمرت لما يقرب من 3 أسابيع.

يذكر أن «أبوالليف» أعلن خلال الفترة الماضية عن تعاونه مع partium media production للمنتج هشام أبوشهبة والشاعر أحمد جابر في مينى ألبوم يحمل اسم «أليسطا» ومن المقرر طرحه خلال الصيف.