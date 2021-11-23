الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الإرشاد الزراعي يتفقد الاستعدادات النهائية لمهرجان العسل

استعدادات المهرجان
استعدادات المهرجان د علاء عزوز

تفقد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، الاستعدادات النهائية لمهرجان العسل المصري، بحديقة الاورمان النباتية بالجيزة، وذلك قبل ساعات من افتتاحه المقرر غدا.

واطمأن عزوز على سير العمل والتجهيزات الخاصة بالعارضين، والاجنحة الخاصة بهم، مؤكدا حرص الوزارة على توفير كافة سبل الدعم لهم، لإنجاح المهرجان، في دورته الثالثة تحت شعار" ذهب مصر السائل".

والتقى رئيس قطاع الارشاد الزراعي، وعدد من العارضين، لافتا الى أهمية هذا المعرض، والذي يشارك فيه اكثر من 100 عارض هذا العام، حيث يسهم في فتح فرص تسويقية وتصديرية جديدة للمنتجين، وتبادل الخبرات بين منتجي العسل لخلق فرص للتعاون المشترك، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع كافة المؤسسات الرسمية والأهلية والتنظيمات المحلية والعالمية المهتمة بالصناعات الغذائية، البنوك، المؤسسات العالمية المتخصصة، المجالس التصديرية، وغرفة الصناعات الغذائية، حيث يهدف هذا التعاون إلى تطوير الصناعة والإنتاج المحلي.

-عزوز يتفقد الاستعدادات النهائية لمهرجان العسل المصرى بحديقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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