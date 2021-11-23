الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف ملابسات تداول فيديو لأهالي الإسماعيلية ربطوا شخصا بعمود إنارة وضربوه

لأهالي الإسماعيلية
لأهالي الإسماعيلية ربطوا شخصا بعمود إنارة وضربوه

تمكنت أجهزة الأمن من كشف تفاصيل تداول مقطع فيديو على مواقع التوصل الاجتماعي لعدد من الأهالي ربطوا شخصا بأحد أعمدة الإنارة وتعدوا عليه بالضرب بادعاء سابقة محاولته خطف طفلة بالإسماعيلية.

وبالفحص تبين تقدم أحد المواطنين ببلاغ لمركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية بضبط شخص بدائرة المركز.

 وبالانتقال والفحص تم التقابل مع (سائق – مقيم بذات الناحية) وبسؤاله قرر بقيام أحد الأشخاص محاولة خطف (كريمته– 7 سنوات) منذ بضعة أيام أثناء لهوها أمام المنزل، وبتاريخ الواقعة شاهد المذكور حال استقلاله مركبة «تروسيكل» دون لوحات فقام بالإمساك به، وتبين أنه (بدون عمل – مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين) مصاباً بكدمات وسحجات بالوجه.

وبمواجهة المذكور أنكر ارتكابه للواقعة، واتهم المبلغ وآخرين بتقييده بأحد أعمدة الإنارة والتعدي عليه بالسب والضرب، وإحداث إصابته، ولم يعلل سبب اتهامهم له، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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