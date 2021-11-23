ضبط 442 كيلو جبنة رومي فاسدة في حملات على الأسواق بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على منشآت بيع وتداول الأغذية للتأكد من مطابقة السلع المعروضة من حيث مصدرها وتاريخ صلاحيتها ومدى الإلتزام بالقوانين والإشتراطات الصحية حفاظاً على صحة المواطنين .

وشنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالبحيرة، حملات مكبرة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية المختلفة بمركزي (بدر - دمنهور) أسفرت عن ضبط : 34 قرص جبنة رومي زنة القرص 13 كيلو جرام بإجمالي وزن 442 كيلو جرام غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لتغير خواصها الطبيعية، لوجود عفن متغلغل ورائحة كريهة بأحد ثلاجات حفظ المواد الغذائية بمركز دمنهور .

كما تم ضبط كمية كبيرة من المواد الغذائية مختلفة الأنواع ومختلفة الأحجام والماركات منتهية الصلاحية بمركز التحرير ببدر، وتم سحب 5 عينات مختلفة لإرسالها للمعامل للوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات القياسية من عدمه، وتم تحرير 11 جنحة صحية لعدم حمل شهادات صحية ولعدم استيفاء الاشتراطات الصحية .

وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وجارى تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع جهاز حماية الفرع الإقليمي بالبحيرة وهيئة سلامة الغذاء بالبحيرة ومراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بكوم حمادة والوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بعمل حملة رقابية مكبرة أسفرت عن : المرور على 7 معارض لبيع السيارات وتحرير عدد ٢ محاضر لمعرض سيارات مخالفه للقانون 181 لسنه 2018 لعدم الاعلان عن أسعار السيارات والمواصفات الخاصة بالسيارات، تحرير 5 محاضر لمحلات لبيع المشغولات الذهبية لعدم وجود دفاتر ضريبية تقدم لجمهور المستهلكين.

وتم المرور على 11 منشأة وأسفر المرور عن سحب 12 عينة وإرسالها للمعامل بدمنهور لفحصها، وإخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة لغلق 3 منشآت لعدم وجود رخص.