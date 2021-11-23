الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 307 طن مخلفات هدم وقمامة بقرى المنيا

حملات نظافة مكثفة
حملات نظافة مكثفة بقري المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة ورفع مخلفات الهدم والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة بالتوازي مع أعمال إصلاح وصيانة وتركيب كشافات الإنارة ولمبات الليد الجديدة وقامت برفع 307 طن مخلفات هدم وقمامة ونقلها للظهير الصحراوي وإصلاح وصيانة وتركيب 30 كشاف إنارة ولمبات ليد جديدة.

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قال عصام معبد رئيس الوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان أن حملة مكبرة للنظافة تحت إشراف محمود أبو كريشة نائب رئيس مركز ومدينة المنيا وبحضور محمد ميح سكرتير الوحدة المحلية بالقرية والمهندسة ولاء مدير إدارة المخلفات الصلبة ووليد مهران وكيل الإدارة واصلت اليوم أعمال رفع التراكمات و مخلفات الهدم بعزبة الجارحي التابعة للوحدة المحلية لقرية بنى محمد سلطان حيث تم رفع ما يقرب من 250 طن من مخلفات الهدم ( بشارع ترعة النسوان ) وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي الغربي بمعدات الحملة الميكانيكية.

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كما قام قسم البيئة بالوحدة المحلية لقرية بني أحمد الغربية برفع 12 طن مخلفات وتراكمات من جميع نقاط التجمع بالقرية ونقلها الى المقالب العمومية بالظهير الصحراوي ، وواصل قسم الإنارة بالقرية جهوده المبذولة لرفع كفاءة منظومة الإنارة حيث تم صيانة 15 كشاف إنارة وتركيب 5 كشافات إنارة جديدة بمدخل دير عطية الدائري وأيضًا تم تغيير 10 لمبات ليد بالشوارع الفرعية بالقرية.

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وواصلت الوحدة المحلية لقرية تله حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة وقامت برفع 25 طن مخلفات وتراكمات من جميع نقاط التجمع بالقرية ونقلها الى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي لتوفير بيئة صحية للمواطنين.

كما واصلت الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين جهودها المبذولة لرفع كفاءة منظومة النظافة بالقرية، حيث تم رفع 20 طن مخلفات وتراكمات من جميع نقاط التجمع بالقرية ونقلها الى المقالب العمومية بالظهير الصحراوي للحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

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وأكد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا أن هذه الحملات والأعمال تأتي  في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار حملات النظافة المكثفة بالقرى والأحياء والمتابعة المستمرة لكافة الأعمال للحفاظ على صحة وسلامة وأمن المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

حملات نظافة مكثفة بقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بقري المنيا
المنيا رفع مخلفات إصلاح وصيانة كشافات الإنارة قرى المنيا عصام معبد الدكتور محمد حلمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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