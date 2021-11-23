آخر أخبار تكليف الصيادلة 2021.. طرق الاستعلام عن النتيجة

آخر أخبار تكليف الصيادلة 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك لرغبة خريجي كليات الصيدلة في جميع الجامعات الحكومية في معرفة التفاصيل لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير عن الدفعات المطلوبة للتكليف ورابط التقديم الإلكتروني عبر موقع وزارة الصحة.

تكليف الصيادلة 2021

وأصدرت وزارة الصحة والسكان قرارًا بعودة تكليف خريجي كليات الصيدلة بجميع الكليات الحكومية عقب توقف دام لعدة سنوات، وذلك لمدة سنتين يمكن تجديدها لمدة أخرى مماثلة من أجل سد العجز داخل المستشفيات الحكومية لضمان حسن سير العمل داخلها، وذلك بناء على المعلومات الواردة عن العجز خاصة في ظل حائجة كورونا التي يتصدى لها جيش أعضاء الفريق الطبي بجميع المستشفيات سواء الخاصة أو العامة لعلاج المصابين وتعطيم المواطنين داخل المراكز الطبية التي خصصتها الحكومة لذلك لتقليل الأعراض عندهم بحيث لا يخضع المريض إلى جهاز التنفس الصناعى ودخل العناية المركزة.

دفعات الصيادلة المطلوبة للتكليف 2021

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استقبال طلبات تكليف الصيادلة من خريجي جميع الجامعات المصرية عن دفعات 2018 و 2019 ممن يحملون الجنسية المصرية في الحركة الأساسية، فيما أعلنت الوزارة عن حركة تكميلية للتكليف وفقا للقرار رقم 280 لسنة 2021، يأتي ذلك في إطار توفير فرص عمل لهم داخل الوزارة او وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والوحدات التابعة لها أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو القطاع الخاص حيث يتم منح الذين أنهوا فترة تكليفهم شهادة بقضاء هذه الفترة لمن يطلبها حيث تعد وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة المنوطة بالإعلان عن تكليف الصيادلة وخريجي كليات الطب وطب الأسنان والتمريض.

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رابط استقبال طلبات تكليف الصيادلة 2021

خصصت وزارة الصحة موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا) لمعرفة آخر أخبار تكليف الصيادلة 2021 و تقديم الطلبات إلكترونيا والاستعلام عن النتيجة والتي سيتم إعلانها خلال ساعات قليلة وفقا لقرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة.