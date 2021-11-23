برلين تبحث عن «الطاقة الحرارية الجوفية» كبديل آمن للطاقة

كشف مركز الأبحاث الجغرافية الألماني (GFZ) عن خطة لحفر بئر استكشافية بهدف البحث عن الطاقة الحرارية الجوفية في باطن الأرض بهدف استخدامها كمصدر بديل نظيف وصديق للبيئة عن الطاقة التقليدية في التدفئة بالعاصمة الألمانية.

ويتزايد الاهتمام بتخزين الحرارة الجوفية واستخدام الرواسب الحرارية المائية في باطن الأرض بشكل مطرد، ومع ذلك، فإن مخاطر الاكتشاف المصاحبة لا تزال تمنع المستثمرين من تطوير التقنيات تجاريًا.

ويهدف مشروع «GeoFern» لتقليل مخاطر الاكتشاف المذكورة مع التشغيل الآمن لإمدادات التدفئة في برلين بمساعدة طرق الحفر والاستكشاف المبتكرة، مثل القياسات الزلزالية السلبية.

ويأمل المركز في الحصول على فهم أكثر تفصيلاً للأرض الجوفية العميقة بالقرب من برلين من أجل إصدار بيانات حول سعة التخزين بالإضافة إلى ذلك، يجب التعرف على العمليات والتفاعلات في باطن الأرض ونمذجتها باستخدام الطرق الجيوفيزيائية والهيدروجيولوجية والجيوكيميائية وطرق الحفر.

ومن المخطط حاليًا حفر بئر استكشافية غارقة رأسياً على عمق حوالي 650 مترًا، وفي الوقت نفسه، سيتم إجراء حوالي 250 مترًا من عمليات الحفر الأساسية لإجراء مزيد من التحقيقات العلمية باستخدام ما يسمى بعملية الحفر الأساسية باستخدام الحبل، والآفاق المستهدفة هي التكوينات الصخرية الجوراسية والترياسية،

بالإضافة إلى المعرفة المكتسبة من الحفر الاستكشافي، يتم أيضًا مراعاة الجوانب المتعلقة بالطاقة والاختبارات الميدانية والمختبرية، فضلاً عن برامج الاختبار والقياس وأخذ العينات المكثفة.

وتعتمد المنحة الخاصة بالمشروع على قرار من البوندستاج الألماني ويتم تقديمه من قبل الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة.