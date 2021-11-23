أستاذ علوم سياسية: رئاسة مصر للكوميسا تتويج لريادتها بالقارة السمراء (خاص)

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية إن ترأس مصر لقمة الكوميسا مهمة لاعتبارات عديدة أهمها تنمية العلاقات المصرية الإفريقية،وهو ما اتضح جليا خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي الذى أسهم فى بناء علاقات وطيدة مع دول القارة السمراء.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الدور المصري في إفريقيا قيادي وريادي وهو ما يبدو واضحا من خلال زيارات القادة الافارقة للقاهرة وآخرهم كانت رئيسة تنزانيا سامية حسن.

وتابع: مصر تقيم تعاملات جديدة مع دول حوص النيل والقرن الإفريقي ومناطق التماس الاستراتيجي.

وأوضح أن الدبلوماسية المصرية مهمة للغاية، كما أن علاقات الرئيس السيسي واتصالاته بالقادة الافارقة اعادت مصر إلى القارة، ووضعت مصر في قلب الخريطة الإفريقية برغم المنافسات الكبيرة التي تواجهها من دول عديدة، كما أن رئاسة السيسي للقمة تبعث برسائل مهمة لاستقرار مصر سياسيا واقتصاديا.

فيما أعلن أندريه راجولينا، رئيس مدغشقر روئيس القمة الـ 20 لتجمع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية (كوميسا) اليوم الثلاثاء، تترأس مصر القمة، وجمهورية ليبيا نائبا، وجمهورية مدغشقر مقررا عاما.

وهنأ الرئيس السيسي على هذه المدينة الجديدة، في إشارة إلى العاصمة الإدارية، منوها بأن الرئيس السيسي يبني مصر، معربا في الوقت نفسه، عن سعادته البالغه للمشاركة في هذه القمة.