إعادة عرض «أحدب نوتردام» على مسرح الطليعة

قال المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي "أحدب نوتردام" يعود من جديد ليقدم على مسرح الطليعة بقاعة زكي طليمات ابتداء من الخميس المقبل 25 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساء، أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع.

"أحدب نوتردام" من بطولة يحيى محمود، رجوى حامد، مريم الجندي، محمد دياب، عمرو شريف، محمود طلعت، مي السباعي، جورج أشرف، هبة قناوي، محمد عبد الوهاب، أحمد مخيمر، شريف فاروق ، حسام الشاعر، آية خلف، محمد حسيب، أشعار طارق علي ، موسيقى و ألحان كريم عرفة ، استعراضات كريمة بدير ، ديكور حمدي عطية ، أزياء نعيمة عجمي، العرض عن رواية أحدب نوتردام لفيكتور هوجو ، ترجمها وكتبها للمسرح الكاتب الراحل أسامة نور الدين ، ومن إخراج ناصر عبد المنعم.