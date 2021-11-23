هيئة الدواء تشارك في مؤتمر الإمارات الدولي حول مكافحة الغش الدوائي

شاركت هيئة الدواء المصرية في فاعليات النسخة الرابعة من مؤتمر الإمارات الدولي حول مكافحة الغش الدوائي، الذي نظمته وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في مركز المعارض في «إكسبو 2020 دبي».

وأكدت الهيئة أن المؤتمر يهدف إلى توحيد جهود مكافحة الغش الدوائي عالمياً؛ عبر مناقشة آليات وتقنيات ضبط الأدوية، ورفع مستوى الوعي بمخاطر الأدوية المغشوشة؛ لحماية صحة المجتمعات من الغش الدوائي.



وشارك في المؤتمر 10 منظمات دولية، وهيئات غربية وعربية معنية بمكافحة الغش الدوائي، من بينها: الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، ومنظمات متخصصة في صناعة الدواء، ومكافحة تزييف الدواء، وخبراء من مختلف دول العالم؛ لبحث تنامي ظاهرة تصنيع الأدوية المقلدة، وبيعها عبر المواقع الإلكترونية في كافة أنحاء العالم.

وخلال كلمتها بالمؤتمر؛ أكدت الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية للتطوير الفني وتنمية القدرات، على ضرورة التصدي لتصنيع الدواء المغشوش، وتهريبه للأسواق المحلية والعالمية، وبيعه عبر المواقع الإلكترونية، ومنصات التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الهواتف الذكية، كما ألقت الضوء على أهمية حماية المرضى من الدواء المقلد، والمغشوش.

مشيرة إلى جهود هيئة الدواء المصرية للحد من ممارسات الغش الدوائي، وضرورة تشديد العقوبات المفروضة، وسن عقوبة شديدة رادعة، مشددة على ضرورة نشر ثقافة مجتمعية تساهم في التصدي للدواء المغشوش.



وأضافت أن هيئة الدواء تعمل حاليا على السيطرة على السوق المصري؛ لتحسين كمية ونوعية وجودة البيانات المتعلقة بالأدوية المغشوشة، والمقلدة؛ عن طريق مشروع الtrack and trace المزمع بدءه وتنفيذه قريبا ، وتحليل هذه البيانات بهدف الوقاية والرصد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصحة العامة .

وعلى هامش المؤتمر ، التقت الدكتورة رشا زيادة بالدكتور روجيريو جاسبار، مدير إدارة التنظيم والتأهيل المسبق بمنظمة الصحة العالمية؛ لمناقشة مستجدات موقف هيئة الدواء المصرية من اعتماد المنظمة الإجراءات التنظيمية لتداول اللقاحات بمصر ، والتقت أيضا بالمستشار القانوني للعمل ضد الجريمة بالمجلس الأوروبي؛ لبحث سبل انضمام هيئة الدواء المصرية إلى معاهدة جرائم الدواء Medicrime Convention ، كذلك السيد ويلفريد روج، رئيس مكافحة التزوير بشركة سيرڤيه؛ لمناقشة وضع خطة لتدريب مفتشي الهيئة على أحدث وسائل الكشف، والحد من تزوير المستحضرات الصيدلية.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على المشاركة في المحافل الدولية، وتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية، كذلك العمل على تنسيق الجهود الدولية في مجال مكافحة تزييف وتهريب المستحضرات الدوائية، والحد من المخاطر الصحية المترتبة عليها.