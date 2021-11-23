الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية: تنفيذ خطة العمل الموحدة للإدارة العامة لتكافؤ الفرص

ندوة لمناهضة العنف
ندوة لمناهضة العنف ضد المرأة

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على الإدارة العامة لتكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة بالعمل على تنفيذ خطة العمل التي تم وضعها، والتي تشرف عليها الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ مؤكدًا على ضرورة الإهتمام بالمرأة المصرية التي كان لها دور كبير في استعادة الدولة الوطنية في الداخل والوقوف في وجه التطرف ودعمت الحكومة في إجراءات الإصلاح الاقتصادى وكان لها دور بناء في بناء الدولة.

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ندوة لمناهضة العنف ضد المرأة 

يأتي ذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء أولوية كبرى للمرأة المصرية لتعظيم مكانتها في كافة مؤسسات الدولة الرسمية.

وفي هذا الصدد نظمت وحدة تكافؤ الفرص بالمنتزه ثان ندوة بعنوان "العنف المجتمعي ضد المرأة.. أسبابه وطرق التغلب عليه" ضمن فعاليات حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة بمدرسة الشهيد الطحاوي بطوسون، يأتي ذلك فى إطار خطة العمل الموحدة للإدارة العامة لتكافؤ الفرص بديوان عام المحافطة، بإشراف الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ ورئاسة منى النشار رئيس وحدة تكافؤ الفرص وشؤون المرأة بالمحافظة، وحضور اللواء حسن الجمال رئيس حي ثان المنتزة.

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ندوة لمناهضة العنف ضد المرأة 

جاءت الندوة ضمن فعاليات حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة بحضور مدير مركز معلومات التنمية المحلية رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمنتزة ثان، ورئيس وحدة حماية الطفل المعرض للخطر، وتناولت الندوة الدور الفعال الذي تقدمه المرأة في مجتمعنا وتكريمها في جميع الأديان السماوية، والعنف الذي تتعرض له في الوقت الراهن، حيث يُعد العنف ضد المرأة واحدا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا، ولم يزل مجهولا إلى حد كبير بسبب ما يحيط به من ظواهر الإفلات من العقاب والصمت، وكيف أن العنف لا يزال يشكل حاجزًا في سبيل تحقيق المساواة وأهداف التنمية المستدامة، وما هي أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة وطرق علاجه والتغلب عليه.

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ندوة لمناهضة العنف ضد المرأة 

كما قامت رئيس وحدة حماية الطفل بالمنتزه ثان بشرح وتبسيط أهم السياسات العامة للجان الحماية ودور خط نجدة الطفل في الإبلاغ عن أي حالات طارئة لحماية الأطفال من التعرض للمخاطر.

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ندوة لمناهضة العنف ضد المرأة 
الإسكندرية الإدارة العامة لتكافؤ الفرص العنف المجتمعي ضد المرأة حقوق الانسان حماية الطفل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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