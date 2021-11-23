الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الحاج علي يكشف أسعار إيجارات أجنحة معرض القاهرة للكتاب

رئيس الهيئة المصرية
رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب

كشف الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن أسعار إيجار أجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، لدور النشر المصرية والعربية.

وقال الحاج علي، في تصريحاته لـ«الدستور»، إن اللجنة العليا للمعرض في الدورة الجديدة وضعت شرائح بالنسبة للإيجار تتمثل في أول 9 متر بالنسبة للدار تكون بنفس سعر العام الماضي 1200 جنيه للمتر الواحد، وهذا ينطبق على دور النشر العربية والأجنبية، أما بالنسبة لدور النشر المصرية يكون أول 18 متر بنفس السعر المذكرة، لافتًا إلى أن الدار التي ترغب في الحصول على مساحة أكبر من المذكورة، سيكون سعر المتر بعد "18" بالنسبة للمصريين، و"9" بالنسبة للعرب والأجانب مختلف، حيث يزيد المتر عن 1200 جنيه.

وأكد على أن تلك الأسعار مدعومة من الدولة، لمساعدة الناشرين، والوقوف بجانبهم، لمساندة صناعة النشر، الترويج للقراءة، والكتاب أيضًا.

وأوضح رئيس هيئة الكتاب، أن اللجنة العليا للمعرض في الدورة الـ53، استحدثت جائزة جديدة تضاف إلى الجوائز التي يمنحها، وهي جائزة أفضل دار نشر عربية، بالتعاون مع اتحاد الناشرين العري، وذلك اسوة بجائزة أفضل دار نشر مصرية، التي تمنحها هيئة الكتاب، بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين، لدعم دور النشر، وتشجيعهم على الاستمرار في صناعة الكتاب.

وتغلق هيئة الكتاب، باب الحجز للناشرين للمشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، بعد غد 25 نوفمبر الجاري، بعدما مدت فتح الباب منذ الخميس الماضي، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الناشرين للمشاركة.

وتنطلق الدورة الـ53، من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 26 يناير حتى 6 فبراير 2022، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وتحل عليه اليونان ضيف شرف.

 

الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب أسعار إيجار أجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب دور النشر المصرية والعربية جائزة أفضل دار نشر عربية

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وائل لطفي

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