جهاز تعمير سيناء ينفذ مشروعات للرصف والشباب والرياضية بكفر صقر

يتابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، معدلات أداء تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بمعرفة جهاز تعمير سيناء بمركز كفر صقر والبالغ عددها 8 مشروعات بقطاعي الطرق والكباري والشباب والرياضة بتكلفة 44 مليونا و470 ألف جنيه، للوصول إلى بنية تحتية سليمة بقطاع الطرق والكباري ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز‏ والمدن لتقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين، وكذلك صقل مهارات الشباب وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع.

وأوضح محافظ الشرقية أن مركز كفر صقر يشهد تنفيذ عددا من المشروعات، حيث يتم إنشاء كوبري سيارات بجوار كوبري حانوت عامر عند ك ٥٫٥ على طريق حانوت بمركز كفر صقر بتكلفة 4 مليون و 400 ألف جنيه، و إنشاء ورصف طريق مصرف بحر مشتول بقرية نجوم وطريق الوحدة الصحية بقرية ابن العاص وطريق مطش حتى مدرسة ابن العاص وطريق المقابر من السالمي حتى ترعة الرباعي بإجمالي أطوال ٢ كم وعرض ٦ م وبتكلفة 3 مليون و 300 ألف جنيه.

كما تتم عملية تعلية دور بكل من (مبني دار مناسبات قرية البوها البلد - مبنى دار مناسبات البوها المحطة - مجمع خدمات المؤانسة) بتكلفة 2 مليون و220 ألف جنيه، ورصف طريق أبو الشقوق دوش على مصرف حادوس بطول ٢٫٥ كم وعرض ٦ م وأعمال رصف طريق الترعة المغطاة باتجاه المقابر بكفر السويركي طول ١٫٥ كم وعرض ٦ م وبتكلفة 8 ملايين و140 ألف جنيه، وإنشاء ورصف طرق ( مدخل عزبة صدقي بطول ٥٠٠ م - طريق المقابر بطول ٧٥٠ م ببني حسن مركز ومدينة أولاد صقر - طريق نايف دوش بطول ٢٠٠ م - طريق حانوت من الكوبري الكبير حتي كوبري السكة الحديد بطول ٣٥٠ م- بإجمال أطوال ١٫٨ كم وعرض ٦ م وبتكلفة 5 مليون جنيه.

ويتم رفع كفاءة طريق الحوامدة - سنجها - شيط الهوي بطول ٣ كم وعرض ٧ متر وانشاء حائط ساند من الخرسانة العادية علي ترعة سنجها الشرقي بطول ٦٠٠ متر وارتفاع ٦٫٤ م بتكلفة 14 مليون جنيه، و رصف طريق المصنع وطريق المقابر بالمنشية الجديدة بالمؤانسة بطول ١ كم وعرض ٦ م وانشاء حائط ساند بطريق المصنع بالمنشية الجديدة بطول ٥٠ م وارتفاع ٨٫٢٥ م بمركز بتكلفة 2 مليون و970 ألف جنيه، وإنشاء مركزي شباب ( شيط الهوي - البوها المحطة ) بتكلفة 4 مليون و 270 ألف جنيه.

أكد المحافظ على ضرورة إلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من كافة الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل طبقاً للمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين، مؤكداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.