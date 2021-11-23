وقت ينتظره الأطفال لتلقي اللقاح عند الإصابة بكورونا

الحديث عن تطعيم الأطفال الذين يتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا لايهدأ، فكثيرون يريدون أن يدركوا ما يتم فعله سواء قبل أو بعد اللقاح، لذا يتم الإجابة على هذه التساؤلات فى تقرير تم نشره عبر موقع daily mail البريطاني.

يجب على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا، الانتظار لمدة 12 أسبوعًا بعد الإصابة بـ Covid قبل التعرض للقاح لأنها قد تقلل من خطر حدوث مضاعفات نادرة في القلب، وفقًا لقاعدة رؤساء الصحة وما أوصت به اللجنة الاستشارية للقاحات في بريطانيا اليوم.

قالت اللجنة المشتركة للتحصين والتحصين (JCVI) إن هناك دليلًا على أن الفجوة الأطول تقلل من خطر الإصابة بإلتهاب عضلة القلب، وهو نوع من التهاب القلب تم الإبلاغ عنه لدى عدد صغير من الأطفال بعد التطعيم.

ينطبق التغيير الذي تم إجراؤه اليوم على الإرشادات فقط على الأطفال الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا، الذين اضطروا في السابق إلى الانتظار لمدة شهر بعد الإصابة حتى يتعرضوا للقاح.

لا تزال فجوة الأربعة أسابيع هي النصيحة للبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا والأطفال المعرضين بشدة لـ Covid.

لا يزال يتم تقديم جرعة واحدة فقط من لقاح فايزر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا بينما يراقب المسؤولون معدلات التهاب عضلة القلب في البلدان الأخرى.

حتى الآن ، تقدم أكثر من نصف المراهقين الأكبر سنًا للجرعة الأولى ، وحصل ما يقرب من ثلث الأطفال فى هذه السن على ضربة أولية.

تقدر وكالة خدمات الصحة والسلامة المهنية (UKHSA) أن نصف التلاميذ في سن المرحلة الثانوية مصابون بالفعل بالفيروس، واستنادًا إلى نهج احترازي للغاية ، ننصح بفاصل زمني أطول بين الإصابة بفيروس كوفيد والتطعيم لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

تستند هذه الزيادة إلى أحدث التقارير الواردة من المملكة المتحدة ودول أخرى، والتي قد تشير إلى أن ترك فترة أطول بين العدوى والتطعيم سيقلل بشكل أكبر من خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب الضئيل بالفعل في الفئات العمرية الأصغر.

هناك أيضًا أدلة على أن معدلات الإصابة بالتهاب عضلة القلب في بريطانيا متشابهة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عامًا و 18 إلى 29 عامًا بعد الجرعة الثانية.