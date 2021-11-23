1243 وفاة وأكثر من 34 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

سجلت السلطات الصحية في روسيا، 33 ألفًا و996 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليبلغ إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة 9 ملايين و400 ألف و835 إصابة.

وذكر بيان مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا - وفق ما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم الثلاثاء - أنه تم تسجيل 1243 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 266 ألفًا و579 حالة.

وأضاف البيان أن 36 ألفًا و51 شخصًا غادروا المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 8 ملايين و89 ألفًا و694 شخصًا.

ومع ارتفاع اصابات كورونا، أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف أن بلاده تعتزم توسيع الطاقة الإنتاجية للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وقال مانتوروف للتليفزيون الروسي الرسمي: "نحن في وضع يسمح لنا بالوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ ملياري جرعة، العام المقبل، وأضاف أنه يتوقع بحلول نهاية 2021، أن تكون البلاد قد قامت بتصدير 300 مليون جرعة لقاح.

وجرى إقرار استخدام العديد من اللقاحات المنتجة محليا في روسيا، رغم أن الدول الغربية لم تقرها بعد.

غير أن حملة التطعيم الروسية لا تزال متوقفة في ظل شكوك واسعة تتعلق باللقاحات المحلية، وحتى اليوم لم يتلق سوى 40% من السكان تطعيمًا كاملًا.

وقررت روسيا رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد، على الرحلات الجوية المنتظمة وغير المنتظمة إلى عدد من الدول، من بينها كوبا والمكسيك.

وقالت اللجنة المعنية بمكافحة كورونا في روسيا- في بيان، أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية: "اعتبارًا من الأول من ديسمبر 2021، تستأنف روسيا الرحلات الجوية مع الأرجنتين وبنجلاديش والبرازيل وكوستاريكا ومنغوليا على أساس متبادل".

كما تقرر زيادة عدد الرحلات الجوية إلى إيطاليا وقيرغيزستان وكازاخستان وأذربيجان وفيتنام انطلاقًا من التاريخ نفسه.