الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الرئيس السيسي: اجتماع قادة «الكوميسا» سيخرج بتوصية بناءة لخدمة التكامل الاقتصادي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته في الجلسة الافتتاحية لقمة الكوميسا، أنه لمن دواعى سروري، أن أرحب بكم اليوم فى أعمال القمة الـ 21 للكوميسا، والتى تتشرف مصر باستضافتها، مضيفا كم وددت أن أتشرف باستقبال سيادتكم جميعا اليوم، إلا أن تطورات جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية حالت دون ذلك، وكلى أمل أن تحل علينا القمة القادمة وقد حفظنا الله من الجائحة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته، أتقدم بخالص الشكر لرئيس جمهورية مدغشقر على ما بذله من جهود صادقة على الإنجازات الملموسة التي تمت لتعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، مؤكدا أن مصر ستعمل بكل جهد خلال رئاستها للسوق المشتركة للبناء على ما تقدم لتحقيق طموحات الدول الأعضاء.

واختتم الرئيس كلمته  قائلا، إنني على ثقة بأن اجتماعنا اليوم سيخرج بتوصية بناءة لخدمة التكامل الاقتصادى الإقليمى، وأؤكد ترحيب مصر بكافة الوفود المشاركة في أعمال القمة ، متمنيا لهم جميعا النجاح والتوفيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

وزير الدفاع يحضر اختبارات كشف الهيئة لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني

وفاة الإعلامية هدى شبانة كبيرة مذيعات التلفزيون المصرى

الرئيس السيسي يلتقط صورة جماعية مع قادة الكوميسا

توافد رؤساء دول وحكومات أعضاء «كوميسا» للمشاركة في قمة التجمع

مصر تشارك في حدث «العالم الرقمي للاتحاد الدولي للاتصالات» لعام 2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 23-11-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج يكتب: يدًا بيد نمضى للأمام لبناء مجتمع صينى إفريقى أوثق ذى مستقبل مشترك

منى رجب

الأقصر تتجمل بافتتاح طريق المواكب الملكية الفرعونية

وائل لطفي

ادعم الجزويت

ماجد حبته

صدام «الأئمة» فى فرنسا

مؤمن المحمدي

الحلم

لواء.حمدى البطران

عبد الكريم

لواء. محسن الفحام

معاركنا لإيقاظ الوعى

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يعيد ثقة الشعب فى مجلس الأمة الأردنى

صور

مباراة تعادل الزمالك والبنك الأهلى

الشوط الأول: الأهلى يتقدم على المحلة بهدف «أفشة»

مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبدأ تلقيح الأطفال بين 5 و11 سنة ضدّ كورونا

إسرائيل تبدأ تطعيم الأطفال فى سن 5-11 عاما مع ارتفاع إصابات كورونا

اتصالات مكثفة لعقد اجتماع المجلس المركزى لمنظمة التحرير