الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الدفاع يحضر اختبارات كشف الهيئة لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني

الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي

حضر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اختبارات كشف الهيئة لانتقاء الطلبة المتقدمين للقبول بالكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة بالكلية الحربية، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة مراحل سير الإختبارات المختلفة لاختيار أفضل العناصر المؤهلة لنيل شرف الانضمام بالكليات والمعاهد العسكرية.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على أن معايير الاختيار تتم وفقًا لمعايير علمية تعتمد على أسس منهجية مدروسة لاختيار صفوة الطلبة المتقدمين ليكونوا بمثابة خير دماء جديدة تتدفق في شرايين القوات المسلحة يتم تأهيلهم لاستكمال مهمة الدفاع عن أمن الوطن وصون مقدساته.

 وأعرب عن إعجابه وتقديره بالطلبة المتقدمين ومدى حرصهم على الالتحاق بالقوات المسلحة لنيل شرف الدفاع عن أمن مصر واستقرارها، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على إعدادهم وتسليحهم بالعلم والمعرفة لخلق أجيال تتماشى مع ما تواجهه الدولة من تحديات.

وناقش وزير الدفاع الطلبة المتقدمين في عدد من الموضوعات والقضايا التى تدور على الساحتين المصرية والإقليمية والعالمية كذلك المعلومات العامة عن تاريخ مصر وما شهدته من نهضة فى مختلف المجالات، مشيدًا بحالة الوعي والمستوى الثقافى العالى لكل الطلبة المتقدمين للاختبار.

واختتم القائد العام للقوات المسلحة كلمته بتوجيه الشكر للقائمين والمشرفين على مكتب التنسيق بالكلية الحربية وما يقومون به من إجراءات من شأنها توفير الوقت والمجهود خلال كل الاختبارات رغم الإقبال الكثيف وبما يضمن تحقيق مبدأ المساواة والشفافية والنزاهة لكل المتقدمين، متمنيًا التوفيق والنجاح لكل الطلبة، وأن يتمكنوا من اجتياز الاختبارات النهائية التى تؤهلهم لأن يكونوا شريانًا جديدًا ينبض داخل القوات المسلحة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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