التفتيش على 1050 منشأة لمتابعة تنفيذ قانون العمل في المنوفية

قال علي حامد الزقم مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، إن المديرية استخرجت خلال شهر أكتوبر الماضي، 2704 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة.

وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 1050 منشأة لمتابعة تنفيذ قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 143 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون، وإعطاء مهلة قانونية لـ164 منشأة لإزالة المخالفات.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 483 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وأسفر التفتيش عن تحرير 230 محضراً للمنشآت المخالفة.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، استخرجت خلال شهر سبتمبر الماضي، 3039 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة.

وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 967 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 121 محضر لمنشآت مخالفة للقانون، وإعطاء مهلة قانونية لـ143 منشأة لإزالة المخالفات، أما فى مجال السلامة والصحة المهنية.

كما تم التفتيش على 489 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر التفتيش عن تحرير 171 محضراً للمنشآت المخالفة.