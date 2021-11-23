الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التفتيش على 1050 منشأة لمتابعة تنفيذ قانون العمل في المنوفية

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

قال علي حامد الزقم مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، إن المديرية استخرجت خلال شهر أكتوبر الماضي، 2704 شهادة قياس  مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة.

وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على  1050 منشأة لمتابعة تنفيذ قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 143 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون، وإعطاء مهلة قانونية لـ164 منشأة لإزالة المخالفات. 

 وفي مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 483 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وأسفر التفتيش عن تحرير  230 محضراً  للمنشآت المخالفة.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، استخرجت خلال شهر سبتمبر الماضي، 3039 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة.

وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 967 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 121 محضر لمنشآت مخالفة للقانون، وإعطاء مهلة قانونية لـ143 منشأة لإزالة المخالفات، أما فى مجال السلامة والصحة المهنية. 

 كما تم التفتيش على 489 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر التفتيش عن تحرير 171 محضراً للمنشآت المخالفة.

شهادة قياس مستوى المهارة مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية ترخيص مزاولة الحرفة التفتيش العمالي قانون العمل منشآت مخالفة للقانون مهلة قانونية السلامة والصحة المهنية فيروس كورونا

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