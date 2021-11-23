الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الجمهورية»: رئاسة مصر لـ«الكوميسا» تشجع الاقتصاد الرقمى

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

سلطت صحيفة (الجمهورية) الضوء على الاحتفالية الكبيرة المقررة اليوم، في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تنطلق قمة تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (كوميسا)، بمشاركة وحضور ممثلي الدول الإفريقية أعضاء التجمع البالغ عددها 21 دولة سواء بالمشاركة الفعلية أو عبر الفيديو كونفرانس إلى جانب سكرتير عام الكوميسا و عدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الإفريقية.


ولفتت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الثلاثاء تحت عنوان (تكامل اقتصادي لدول الكوميسا) - إلى أن هذه القمة تأتي تحت شعار (تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي)، بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع الكوميسا و تعزيز قدرة الدول أعضاء التجمع على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا المستجد “ كوفيد -19”  على اقتصاداتها.


وأوضحت الصحيفة أن من أهم محاور القمة التكامل الاقتصادي، الذي يأتي في مقدمة الأولويات، لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا وسبل التعافي، في ظل رئاسة مصر للمرة الثانية للكوميسا، والتي تعد أهم القوى الاقتصادية في تجمع كوميسا؛ حيث تساهم بالنصيب الأكبر في حجم تجارة التجمع البينية خلال 2020، وتسعى دائما لزيادة و تعميق أواصر التعاون مع دول التجمع في العديد من المجالات؛ الأمر الذي يدعم التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو القارة، حيث يسهم تبوء مصر لهذا المقعد في تعزيز جهودها الكبيرة في تحقيق التكامل الاقتصادي بقارة إفريقيا و التغلب على العقبات التي تعترض حرية التجارة بين الدول الأعضاء في كوميسا.


وأكدت (الجمهورية) أن الرئاسة المصرية لتجمع كوميسا تدعم قدرات الدول الأعضاء في مواجهة التحديات وتشجع الاقتصاد الرقمي بين الدول.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

الافريقي مصر قدم على تعافى ممثل فيديو العاصمة الإدارية مصري اقتصاد تعاون العاصمة الإدارية الجديدة الجمهورية الاقتصادية كورونا التجمع الدول الافريقية

رئيس التحرير

وائل لطفى

ادعم الجزويت

الأكثر قراءة

وفاة الإعلامية هدى شبانة كبيرة مذيعات التلفزيون المصرى

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23-11-2021

الفنانة اللبنانية قمر تعلن استقبال مولودتها الثانية بدون زواج

سعر الدينار الكويتى فى مصر اليوم الثلاثاء 23 -11 2021

الموت يفجع الفنان محمد منير

أول رد من سارة سلامة على خضوعها لعمليات تجميل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج يكتب: يدًا بيد نمضى للأمام لبناء مجتمع صينى إفريقى أوثق ذى مستقبل مشترك

منى رجب

الأقصر تتجمل بافتتاح طريق المواكب الملكية الفرعونية

ماجد حبته

صدام «الأئمة» فى فرنسا

مؤمن المحمدي

الحلم

لواء.حمدى البطران

عبد الكريم

لواء. محسن الفحام

معاركنا لإيقاظ الوعى

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يعيد ثقة الشعب فى مجلس الأمة الأردنى

عبدالوهاب داود

صلاح والمنتخب والسوشيال ميديا

صور

مباراة تعادل الزمالك والبنك الأهلى

الشوط الأول: الأهلى يتقدم على المحلة بهدف «أفشة»

مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبدأ تلقيح الأطفال بين 5 و11 سنة ضدّ كورونا

إسرائيل تبدأ تطعيم الأطفال فى سن 5-11 عاما مع ارتفاع إصابات كورونا

اتصالات مكثفة لعقد اجتماع المجلس المركزى لمنظمة التحرير