«الجمهورية»: رئاسة مصر لـ«الكوميسا» تشجع الاقتصاد الرقمى

سلطت صحيفة (الجمهورية) الضوء على الاحتفالية الكبيرة المقررة اليوم، في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تنطلق قمة تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (كوميسا)، بمشاركة وحضور ممثلي الدول الإفريقية أعضاء التجمع البالغ عددها 21 دولة سواء بالمشاركة الفعلية أو عبر الفيديو كونفرانس إلى جانب سكرتير عام الكوميسا و عدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الإفريقية.



ولفتت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الثلاثاء تحت عنوان (تكامل اقتصادي لدول الكوميسا) - إلى أن هذه القمة تأتي تحت شعار (تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي)، بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع الكوميسا و تعزيز قدرة الدول أعضاء التجمع على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا المستجد “ كوفيد -19” على اقتصاداتها.



وأوضحت الصحيفة أن من أهم محاور القمة التكامل الاقتصادي، الذي يأتي في مقدمة الأولويات، لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا وسبل التعافي، في ظل رئاسة مصر للمرة الثانية للكوميسا، والتي تعد أهم القوى الاقتصادية في تجمع كوميسا؛ حيث تساهم بالنصيب الأكبر في حجم تجارة التجمع البينية خلال 2020، وتسعى دائما لزيادة و تعميق أواصر التعاون مع دول التجمع في العديد من المجالات؛ الأمر الذي يدعم التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو القارة، حيث يسهم تبوء مصر لهذا المقعد في تعزيز جهودها الكبيرة في تحقيق التكامل الاقتصادي بقارة إفريقيا و التغلب على العقبات التي تعترض حرية التجارة بين الدول الأعضاء في كوميسا.



وأكدت (الجمهورية) أن الرئاسة المصرية لتجمع كوميسا تدعم قدرات الدول الأعضاء في مواجهة التحديات وتشجع الاقتصاد الرقمي بين الدول.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.