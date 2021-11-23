الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استكمال محاكمة 7 ضباط مزيفين بتهمة الخطف والسرقة في المعادي اليوم

محكمة
محكمة

 تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة 7 متهمين انتحلوا صفة ضباط مباحث، وخطفوا شخصين داخل سيارة ميكروباص بعد إيهام المجني عليهما أنها سيارة شرطة  بدافع السرقة في منطقة المعادي محافظة القاهرة.

تعقد الجلسة  برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي، ومحمد محمد محيى الدين، وكامل سمير كامل.

- تفاصيل قرار الإحالة

كشفت النيابة العامة في قرار إحالة المتهمين إلى الجنايات، أنهم خطفوا بالإكراه المجنى عليهما "م. ع" ، و "أ. ح"، بأن قاموا باصطحابهما عنوة داخل سيارة قيادة المتهم الثاني بعيداً عن أعين ذويهم.

وأضاف قرار الاحالة ان المتهمين سرقوا مبلغا مالىا مملوكا للمجني عليهما بطريق الإكراه الواقع عليهما بالطريق العام، بأن ارتكبوا جريمة الخطف  وتعدوا على المجنى عليهما بالضرب مما شل من مقاومتهما، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات، بانتحالهم صفة ضباط شرطة.

- شهادة الشهود

وشهد أحد المجنى عليهم وهو "م.ع"، أنه بناءا على اتفاق بينه وبين أخر خارج البلاد أعطاه مبلغا من المال لتشغيلها والحصول على نسبة من الأرباح، فذهب لشخص آخر لإعطائه المبلغ المالى بالمعادي، وما أن وصل أبصر المتهم الأول وفوجيء بالمتهمين الآخرين مستقلين سيارة أجرة "ميكروباص"، وقاموا بإكراهه هو والشاهد الثانى للدخول إلى السيارة، بعد أن قرروا لهم أنهم ضباط مباحث، وقاموا بالتعدى عليهم وسرقة المبالغ المالية حوزتهم وأخرجوهم من السيارة وفروا هاربين.  

وشهد معاون مباحث قسم المعادى، أن تحرياته توصلت إلى صحة الواقعة، بقيام المتهمين بالاشتراك مع أخرين مجهولين بانتحال صفة ضباط شرطة وخطف المجنى عليهما والتعدي عليهما وسرقة متعلقاتهم.

المستشار سامي محمود زين الدين محكمة جنايات القاهرة متهمين المعادى

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استكمال محاكمة 7 ضباط مزيفين بتهمة الخطف والسرقة في المعادي اليوم

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