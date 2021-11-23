الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مدينة زفتي ونائبه يتابعان أعمال رفع آثار الأمطار أمام الأماكن العامة

أعمال رفع آثار الأمطار
أعمال رفع آثار الأمطار

قام إبراهيم فايد، القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة زفتي، بمحافظ الغربية، بمتابعة أعمال كسح وشفط مياة الأمطار من شوارع المدينة عقب تعرضها لموجة من الأمطار المتوسطة.

بدأت عملية شفط وكسح المياه من شوارع مدينة زفتي منذ مساء أمس الإثنين. وحتي الساعات المبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، في شوارع البحر، الجيش، المحكمة، الدوران ومجمع المدارس، حيث رافق رئيس المدينة، ونائبه مجاهد الدرف،  العمال خلال أعمال سحب مياة الأمطار من الشوارع وخاصة في الأماكن المحيطة بالمدارس والاماكن العامة والشوارع الرئيسية.

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أعمال رفع آثار الأمطار



كما إطمئن رئيس المدينة ونائبه، على عدم تراكم مياة الأمطار ورفع تجمعات مياه الأمطار من امام الاماكن العامة، واستعداد كافة الاماكن لإستقبال الموظفين والمترددين والمستفيدين دون اي إعاقة، من خلال معدات مجلس المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.
 

وفي إطار متصل، تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، أعمال كسح وشفط مياة الأمطار من شوارع المحافظة عقب تعرضها لموجة من الأمطار المتوسطة، والتى قد تم الإستعداد لها مسبقا من قبل المراكز والأحياء تجنبا لتراكم المياة بالشوارع والأنفاق.

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أعمال رفع آثار الأمطار


بدأت الجولة بتفقد شوارع مدينة طنطا بداية من شارع البحر، النحاس، المديرية، الجلاء والطريق السريع بداية من كمين دفرة وحتى  مدخل كفر الزيات، حيث تابع خلال الجولة أعمال سحب مياة الأمطار من شارع الجلاء وخاصة في الأماكن المحيطة بالمدارس، كما تابع  المحافظ خلو نفقي سعد زغلول والقرشي من مياه الأمطار. 

وتابع المحافظ جولته بتفقد شوارع مدينة كفر الزيات للإطمئنان على رفع تراكمات المياة بشوارع الجيش، المطافي، السينما القديمة، الكورنيش، كما اطمئن المحافظ على عدم تراكم مياة الأمطار بكلاً من نفق الجزيرة ونفق الدلجمون.

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أعمال رفع آثار الأمطار

واختتمت الجولة بتفقد شوارع مدينة المحلة الكبرى، حيث تابع المحافظ جهود حي أول وثان المحلة في رفع تجمعات مياه الأمطار  من خلال معدات مجلس المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

جاء ذلك بحضور د عادل داوود رئيس حي أول طنطا، و محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، و علاء بهنسي رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، و أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، و ممدوح النجار رئيس حي أول المحلة.

رئيس مدينة زفتى ونائبه يتابعان أعمال رفع اثار الامطار إمام الاماكن

رئيس التحرير

وائل لطفى

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