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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الجنيه الإسترلينى فى الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 23-11-2021

الجنيه الإسترلينى
الجنيه الإسترلينى

يواصل سعر الجنيه الإسترليني  استقراره في مواجهة الجنيه المصري في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 23-11-2021،  خلال التعاملات الصباحية ليأتي متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر عند مستويات 15.660 جنيه للشراء، و 15.758 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقارير البنوك الحكومية المصرية و الخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري .

 

سعر الجنيه الإسترليني  في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء  23-11-2021

و جاء سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند 21.53 جنيه للشراء و 21.71 جنيه للبيع، و جاء سعر  الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إيران نحو 21.47 جنيه للشراء و 21.78 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه داخل بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، مستويات 20.97 جنيه للشراء، و 21.26جنيه للبيع.

و وصل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه على شاشات التداول اللحظية بالبنك الأهلي المصري اليوم  الثلاثاء إلي 20.97جنيه للشراء، 21.26 جنيه للبيع ، و حقق سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه داخل البنك العربي الأفريقي الدولي عند 21.09 جنيه للشراء،  و 21.31 جنيه للبيع، و جاء الجنيه الإسترليني أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك قطر الوطني الأهلي عند 21.12جنيه للشراء، و 21.22 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترليني  في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء  23-11-2021

 

والجنيه الإسترليني هو العملة الرسمية في المملكة المتحدة كذلك يتم تداولها في جزيرة مان وجزر القنال الإنجليزي و أقاليم ما وراء البحار البريطانية من جورجيا الجنوبية و جزر ساندويتش الجنوبية و المقاطعة البريطانية بالقارة القطبية الجنوبية و تريستان دا كون.

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