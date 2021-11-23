الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر اليورو اليوم الثلاثاء لدى البنوك

اليورو
اليورو

واصل سعر اليورو للبيع والشراء لدى البنوك تراجعه أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 23/ 11/ 2021، تزامنًا مع موجة الارتفاعات التى تشهدها أسعار البيع والشراء للعملات الأجنبية أمام العملة الوطنية منذ بداية الأسبوع.

 

 سعر اليورو اليوم

وتراوح سعر شراء اليورو فى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء  17.574 جنيه و17.657جنية، بينما تراوح سعر بيع اليورو ما بين 17.772جنيه لـ 17.795جنيه، حيث تراجع سعر الشراء لدى البنك المركزي المصري من 17.6779 جنيه لـ 17.6592 جنيه، وتراجع سعر البيع من 17.7915 جنيه لـ 17.7710 جنيه، وتراجع سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر  للشراء من 17.5966 جنيه لـ 17.5747 جنيه، وتراجع سعر البيع من 17.9011 جنيه لـ 17.772 جنيه، وفيما يخص سعر اليورو "تحويل" تراجع سعر الشراء من  17.6018جنيه لـ 17.5799 جنيه وتراجع سعر البيع من17.901 جنيه لـ 17.7720 جنيه.


كما انخفض سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري من 17.5966 جنيه لـ 17.5747 جنيه للشراء، وانخفض سعر البيع من  17.9011 جنيه لـ 17.772 جنيه، وبلغ سعر اليورو "تحويل" 17.5747 جنيه للشراء، كما بلغ السعر 17.772 جنيه للبيع.

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وتراجع سعر شراء اليورو لدى بنك الإسكندرية من 17.594 جنيه لـ 17.618 جنيه للشراء، وتراجع سعر البيع من 17.924 جنيه لـ 17.795 جنيه، وبلغ سعر اليورو لدى البنك التجاري الدولي 17.6426 جنيه للشراء، 17.7946 جنيه للبيع.


يذكر أن البنك المركزي الأوروبي قد حذر من بطء وتيرة تلقيح مواطنى منطقة اليورو والتى تضم 19 دولة ضد فيروس كورونا المستجد، على قدرة اقتصاديات تلك الدول على التعافى من تداعيات الجائحة، وذلك تزامنًا مع قرار المركزى الإبقاء على سياسته النقدية التيسيرية وعدم تحريك سعر الفائدة.

اليورو سعر عملات الجنيه البنك المركزي الأوروبي كورونا سعر اليورو اليوم

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وائل لطفى

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