الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الحسابات العامة الفرنسي: لا عودة إلى اختبارات الكشف عن كورونا المجانية

كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا

أكد وزير الحسابات العامة الفرنسي، أوليفييه دوسوبت، اليوم الاثنين، أنه لا عودة إلى اختبارات الكشف عن كورونا المجانية.


ونقلت شبكة إذاعة "سود" عن تصريحات وزير الحسابات العامة الفرنسي، أن استراتيجية حكومة جان كاستيكس في مواجهة الموجة خامسة من الجائحة لن يطرأ عليها أي تغيير.


وتابع دوسوبت قائلاً: "نحن الدولة التي تقدم أكثر الخدمات المجانية وتوفر جميع بروتوكولات العلاج ضد فيروس كوفيد" مشيرا إلى أن بلاده تقدم التطعيم بالمجان بدءا من الجرعة الأولى حتى الجرعة التنشيطية الثالثة.
وأوضح الوزير الفرنسي أن "الفحوصات ما زالت مجانية للقصر أو الأشخاص الذين تلقوا التطعيم في حال تم الحصول على وصفة طبية".

وكان مرشح حزب الخضر للانتخابات الرئاسية يانيك جادوت قد اقترح العودة إلى اختبارات الكشف عن كورونا المجانية لمواجهة انتشار الفيروس إلا أن أوليفييه دوسوبت تمسك بموقفه قائلا: "القضية ليست العودة للاختبار المجاني، فالاختبارات كانت مجانية لمدة 18 شهرًا".

 

إصابات كورونا في فرنسا:


وعلى صعيد آخر، سجلت فرنسا 22 ألفا و678 إصابة جديدة بفيروس كورونا «كوفيد-19»، و24 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الصحة العامة في فرنسا - حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية الأحد، إنه يوجد 9747 إصابة بكورونا حاليا بالمستشفيات بينهم 3331 مصابا في العناية المركزة.


وأشارت الهيئة، إلى أنه منذ ظهور الوباء في فرنسا، توفي 119 ألف مواطن حتى الآن في حين بلغ إجمالي الإصابات 7 ملايين و48 ألف إصابة.

باريس كورونا

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