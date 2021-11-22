5 تهم بالقتل تواجه مُنفذ عملية الدهس في ويسكونسن الأمريكية

​أعلنت الشرطة الأمريكية​، اليوم الإثنين، أنه سيتم توجيه 5 تهم قتل للمتهم بدهس المشاركين في موكب احتفالي في بلدة واكيشا بويسكونسن.

وأكدت الشرطة الأمريكية أن المشتبه به يدعى داريل بروكس، مشددة على أنها لم تكن تلاحقه عندما صدم الحشد بسيارته.

وتابعت الشرطة "نحن واثقون من أنه تصرف بمفرده ولا يوجد دليل على أن هذا حادث إرهابي".

وأعلنت الشرطة الأمريكية مقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من أربعين آخرين، بعد أن اخترقت ​سيارة​ موكبا احتفاليا في مدينة واكيشا بولاية ويسكونسن.

وفى وقت سابق من اليوم، وجه حاكم ولاية (ويسكونسن) الأمريكية، توني إيفرز، بتنكيس العلم الأمريكي في جميع أنحاء الولاية إلى النصف؛ تكريمًا لضحايا حادث دهس استهدف موكبا احتفاليا لعيد الميلاد بمدينة (واوكيشا)، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة أكثر من 40 آخرين.

ونعى مكتب إيفرز- في بيان نُشر في تغريدة على موقع التغريدات المصغرة (تويتر)، أوردته شبكة CNN الأمريكية، الاثنين، الضحايا الذين شاركوا في الموكب ليلة أمس.

وقال البيان: "بينما الكثير من الأمور غير معروفة، بما في ذلك النطاق الكامل للإصابات وعدد الأرواح التي زُهقت، فإن سكان ولاية (ويسكونسن) يصلون من أجل مجتمع مدينة (واوكيشا) وكل المتضررين، وينعون خسائر الأرواح التي حدثت نتيجة تلك المأساة اللاشعورية".

وقررت الشرطة الأمريكية، إغلاق الطرق المحيطة بمنطقة الحادث لمدة 24 ساعة على الأقل، إضافة إلى تعليق الدراسة بالمدارس العامة في المنطقة اليوم.

وأظهر مقطع فيديو نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سيارة رياضية من طراز "إس يو في" تتجه بسرعة صوب الموكب؛ مما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، من بينهم بالغون وأطفال.

من جانبه، أفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن البيت الأبيض يراقب عن كثب الوضع في واوكيشا، وأنه تم التواصل مع مسئولي الولاية والمسئولين المحليين لتقديم الدعم اللازم.