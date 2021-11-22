حصاد «السياحة»: التصوير مجانًا لمعبد الكرنك ورفع جودة المنشآت الفندقية

شارك د. خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الاثنين، في فعاليات افتتاح الدورة الثامنة للمؤتمر الاقتصادي لدار أخبار اليوم تحت عنوان «100 مليار دولار صادرات.. الحلم ممكن» والذي افتتحته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة نيابة عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بحضور وزراء كل من الكهرباء والبترول والشباب والرياضة.

ناقش المؤتمر من خلال 6 جلسات عامة وتخصصية الصناعة، والاستثمار والتمويل أساس التصدير، البترول والغاز والكهرباء انطلاقة الطاقة جسور بوابة مصرية للأسواق العالمية، النقل واللوجستيات ركيزة التصدير، التنمية العمرانية وتصدير العقار، التصنيع الزراعي والثروة الحيوانية الواقع والطموح.

كما أعلنت وزارة السياحة السماح للإعلاميين والصحفيين والمصورين من مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية بالتصوير مجاناً داخل معابد الكرنك والأقصر وذلك الجمعة المقبل خلال ساعات الزيارة المقررة لهم للتعرف على ما تم بهم من أعمال ترميم وتطوير وبالتزامن مع فعالية "الأقصر.. طريق الكباش" والمقرر إقامتها الخميس ٢٥ نوفمبر المقبل في ظل انتهاء الدولة المصرية من رفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين لها وتطوير طريق المواكب الكبرى المعروف إعلامياً بطريق الكباش.

كما أصدر وزير السياحة قرارًا وزاريًا بتنظيم منظومة التدريب وتطوير جودة الخدمات المقدمة بالمنشآت الفندقية والسياحية المختلفة، بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، حيث يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تطوير جودة هذه الخدمات والاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري بالقطاع في العديد من المجالات وتطوير مهاراته وقدراته مما يصب في صالح الحفاظ على سمعة مصر السياحية ورفع مكانتها التنافسية في مصاف الدول السياحية الكبرى.

ونص القرار على ضرورة التزام المنشآت الفندقية والسياحية بحصول العاملين في جميع الأقسام بها على الدورات التدريبية اللازمة كل وفقاً لتخصصه كما تلتزم المنشآت الفندقية والسياحية بتعيين مسؤول تدريب بها تكون مهمته الإشراف على حصول العاملين بالمنشأة على الدورات التدريبية اللازمة، والتنسيق المستمر مع الوزارة في هذا الشأن، إضافة إلى التزام هذه المنشآت بتحديث الدورات التدريبية للعاملين بها كل ثلاث سنوات على الأكثر، وذلك على أن يتم موافاة الوزارة بما يفيد اجتيازهم أو تحديثهم للدورات بموجب شهادة تدريب معتمدة من أية جهة أو شركة متخصصة في هذا الشأن، وذلك كله وفقاً لما تحدده الوزارة.