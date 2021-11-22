الإثنين 22 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سر رفض الأمير تشارلز التنازل عن العرش لنجله ويليام.. «ذا صن» توضح

تشارلز وكاميلا
تشارلز وكاميلا

كشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية، السبب وراء رفض الأمير تشارلز التنازل عن العرش لنجله الأكبر الأمير ويليام.

وقالت الصحيفة، إن تشارلز سيلتزم بالتقاليد الملكية واعتلاء العرش بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية لتجنيب نجله الأكبر الأمير ويليام عبء الواجب الملكي لأطول فترة ممكنة.

ومن جانبه قال كبير الخدم الملكي السابق جرانت هارولد: “لقد طرح علي هذا السؤال عدة مرات من قبل العديد من الأصدقاء، وهو هل من الممكن أن يقرر الأمير تشارلز عدم تولي منصب الملك ويتنحى وترك العرش للأمير ويليام؟، أعتقد في الواقع أننا لن نرى ذلك يحدث لأن الأمير تشارلز تقليدي للغاية”.

وتابع: "الأمير تشارلز تقليدي للغاية ويقدس الواجبات الملكية والأعراف والتقاليد الخاصة بعائلته، فهو يريد اتباع تقاليد الملكية، ما يعني أنه عندما يحين الوقت، ولا تكون الملكة معنا، ثم يتولى الأمر فهو لن يرغب في وضع نجله في هذا المنصب سريعا قبل تهيئته".

وأضاف: "لا أعتقد أنه شيء يريد أن ينقله إلى ابنه بهذه السرعة، أعتقد أنه سيرغب بوضوح في تحمل ذلك، وتحمل هذا العبء الثقيل عندما يحين دوره  حيث ان ويليام يحتل المرتبة الثانية في ترتيب العرش، أي أنه سينصب ملكا بعد وفاة والده الأمير تشارلز أو إذا ما قرر الأخير التنازل عن واجباته لنجله".

الحياة الملكية البريطانية


وعلى جانب آخر، بدأت كاميلا باركر زوجة الأمير تشترلز ودوقة كورنوال في الظهور كثيرا مؤخرا وفرض تواجدها على الحياة الملكية البريطانية.

وأكدت الصحيفة أن كاميلا أصبحت من أكثر أعضاء العائلة المالكة التي تستعد لعام حافل بعد أن تنازلت الملكة اليزابيث عن واجباتها الملكية الخارجية لنجلها تشارلز، فهي تستعد لأن تكون ملكة بريطانيا.

وقال الخبير الملكي راسل مايرز، عن مظهر كاميلا الجديد وتغيير أسلوب حياتها: "لقد عدت لتوي من جولة الأمير تشارلز ودوقة كورنوال في الأردن ومصر وكان هناك الكثير من الناس يعلقون على مظهر كاميلا الجديد".

مصفف شعر


وتابع: "أعتقد أنها حصلت على مصفف شعر جديد، أعني أنظر إلى هذه الصور، إنها تبدو متألقًا تمامًا وكثير من الأشخاص يتحدثون عن صورتها الجديدة، أعتقد أن هذا جزء من تصعيد بقية أفراد العائلة المالكة ، فهي تعلم أنها مشغولة العام المقبل مع اقتراب يوبيل الملكة ويجب ان تقدم أفضل ما لديها، وتظهر في ابهى صورها.

تشارلز ويليام العرش الملكة إليزابيث واجبات ملكية

رئيس التحرير

وائل لطفى

ادعم الجزويت

الأكثر قراءة

حبس الطالب المتهم بالتحرش بطالبة فى جامعة الزقازيق

الحماية المدنية تُنقذ 7 سيدات بعد انهيار سلم عقار فى الإسكندرية

سيارات دفع رباعي لإنقاذ العالقين في مياه الأمطار بالإسكندرية (فيديو)

وفاة الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مع مرض السرطان

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

السيارات تسبح فى الشوارع.. الإسكندرية تغرق فى مياه «المكنسة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج يكتب: يدًا بيد نمضى للأمام لبناء مجتمع صينى إفريقى أوثق ذى مستقبل مشترك

منى رجب

الأقصر تتجمل بافتتاح طريق المواكب الملكية الفرعونية

ماجد حبته

صدام «الأئمة» فى فرنسا

مؤمن المحمدي

الحلم

لواء.حمدى البطران

عبد الكريم

لواء. محسن الفحام

معاركنا لإيقاظ الوعى

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يعيد ثقة الشعب فى مجلس الأمة الأردنى

عبدالوهاب داود

صلاح والمنتخب والسوشيال ميديا

صور

الشوط الأول: الأهلى يتقدم على المحلة بهدف «أفشة»

مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي

جنازة سهير البابلى

محطة تل أبيب

المزيد

اتصالات مكثفة لعقد اجتماع المجلس المركزى لمنظمة التحرير

أبومازن يدين «اقتحام» شرطة الاحتلال لمنزل محافظ القدس

فلسطين: محكمة الانتخابات تبت في الطعون الخاصة بمرحلة الترشح