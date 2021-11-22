سر رفض الأمير تشارلز التنازل عن العرش لنجله ويليام.. «ذا صن» توضح

كشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية، السبب وراء رفض الأمير تشارلز التنازل عن العرش لنجله الأكبر الأمير ويليام.

وقالت الصحيفة، إن تشارلز سيلتزم بالتقاليد الملكية واعتلاء العرش بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية لتجنيب نجله الأكبر الأمير ويليام عبء الواجب الملكي لأطول فترة ممكنة.

ومن جانبه قال كبير الخدم الملكي السابق جرانت هارولد: “لقد طرح علي هذا السؤال عدة مرات من قبل العديد من الأصدقاء، وهو هل من الممكن أن يقرر الأمير تشارلز عدم تولي منصب الملك ويتنحى وترك العرش للأمير ويليام؟، أعتقد في الواقع أننا لن نرى ذلك يحدث لأن الأمير تشارلز تقليدي للغاية”.

وتابع: "الأمير تشارلز تقليدي للغاية ويقدس الواجبات الملكية والأعراف والتقاليد الخاصة بعائلته، فهو يريد اتباع تقاليد الملكية، ما يعني أنه عندما يحين الوقت، ولا تكون الملكة معنا، ثم يتولى الأمر فهو لن يرغب في وضع نجله في هذا المنصب سريعا قبل تهيئته".

وأضاف: "لا أعتقد أنه شيء يريد أن ينقله إلى ابنه بهذه السرعة، أعتقد أنه سيرغب بوضوح في تحمل ذلك، وتحمل هذا العبء الثقيل عندما يحين دوره حيث ان ويليام يحتل المرتبة الثانية في ترتيب العرش، أي أنه سينصب ملكا بعد وفاة والده الأمير تشارلز أو إذا ما قرر الأخير التنازل عن واجباته لنجله".

الحياة الملكية البريطانية



وعلى جانب آخر، بدأت كاميلا باركر زوجة الأمير تشترلز ودوقة كورنوال في الظهور كثيرا مؤخرا وفرض تواجدها على الحياة الملكية البريطانية.

وأكدت الصحيفة أن كاميلا أصبحت من أكثر أعضاء العائلة المالكة التي تستعد لعام حافل بعد أن تنازلت الملكة اليزابيث عن واجباتها الملكية الخارجية لنجلها تشارلز، فهي تستعد لأن تكون ملكة بريطانيا.

وقال الخبير الملكي راسل مايرز، عن مظهر كاميلا الجديد وتغيير أسلوب حياتها: "لقد عدت لتوي من جولة الأمير تشارلز ودوقة كورنوال في الأردن ومصر وكان هناك الكثير من الناس يعلقون على مظهر كاميلا الجديد".

مصفف شعر



وتابع: "أعتقد أنها حصلت على مصفف شعر جديد، أعني أنظر إلى هذه الصور، إنها تبدو متألقًا تمامًا وكثير من الأشخاص يتحدثون عن صورتها الجديدة، أعتقد أن هذا جزء من تصعيد بقية أفراد العائلة المالكة ، فهي تعلم أنها مشغولة العام المقبل مع اقتراب يوبيل الملكة ويجب ان تقدم أفضل ما لديها، وتظهر في ابهى صورها.