«فوتشى»: يجب منع اندلاع موجة خطيرة من كورونا قبل موسم العطلات

حذر كبير المستشارين الطبيين للحكومة الأمريكية، الدكتور أنتوني فوتشي، من أن الوقت ينفد لمنع اندلاع موجة جديدة "خطيرة" من الإصابات بفيروس كورونا في موسم العطلات المقبل.

واكدت وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء الولايات المتحدة ارتفعت مرة أخرى لأول مرة منذ أسابيع، وتقترب من 100 ألف اصابة يوميًا.

ويخشى الخبراء من أن عطلة عيد الشكر هذا الأسبوع، ويسافر عشرات الملايين من الأمريكيين من أجلها للاحتفالات المنزلية مع العائلة والأصدقاء، ما يؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد الاصابات.

وقال «فوتشي» مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، إن الوقت لم يفت بعد لتجنب تدهور كبير في معدلات الإصابة وانتشار العدوى قبل عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة إذا اتخذ الجمهور الآن إجراءات جديدة لإخضاع الفيروس، مثل الموافقة يوم الجمعة على الجرعات المعززة للبالغين وفتح التطعيمات مؤخرًا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا.

وتابع: «لا يزال لدينا حوالي 60 مليون في هذا البلد مؤهلون للتلقيح ممن لم يتم تطعيمهم، وهذا يؤدي إلى ديناميكية الفيروس في المجتمع ويجعل الأشخاص غير المحصنين عرضة للخطر».

وأضاف: «لدينا الكثير من الفيروسات المنتشرة حولنا، وتظهر البيانات أن الحالات بدأت في الارتفاع وهو أمر غير متوقع عندما تدخل فصل الشتاء يبدأ الناس في الذهاب إلى منازلهم أكثر ونعلم أن المناعة تتضاءل بمرور الوقت».