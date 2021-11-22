الإثنين 22 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق وتشميع 5 مخازن للخردة مخالفة بسفاجا (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين، أنه تم شن حملة مكبرة على مخازن الخردة بوسط المدينة، وأسفرت عن غلق وتشميع 5 مخازن لتجميع الخردة من الشوارع نظرا لخطورتهم.

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وقال رئيس المدينة، إن هناك توجيهات صدرت من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بتطبيق الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنظيم حملات واتخاذ جميع الإجراءات ضد المخالفين.

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وأكد شعبان، أنه تم تشكيل لجنة إدارة الحوكمة والمتابعة الميدانية والأزمات والشئون الإدارية، والبيئة، للمرور على المخازن ومراجعة الاشتراطات والتراخيص، وتبين وجود مخازن للخردة بالمخالفة للقانون، وممارسة نشاط بدون ترخيص، تؤدى إلى تلوث البيئة، وبناء عليه، تم غلق وتشميع المخازن المخالفة، وذلك عن طريق الحملة المكبرة من مجلس المدينة.

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ووجه رئيس المدينة إدارة شئون البيئة، بتشديد الرقابة والدفع بحملات يومية للمرور على المحال التجارية، لمراجعة وفحص التراخيص بنطاق المدينة، والتعامل مع جميع المخالفين بكل قوة وحسم، طبقا للوائح والقوانين.

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إزالة مقلب لتجميع القمامة وفرزها داخل كتلة سكنية بمنطقة سفاجا البلد

كان أعلن اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين، أن إدارة البيئة رصدت مخالفة تجميع قمامة وفرزها داخل الكتلة السكنية القائمة بمنطقة سفاجا البلد،  حيث استغل المخالف قطعة أرض  في تجميع وفرز القمامة من القري السياحية.

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وأوضح رئيس المدينة أنه على الفور تمت إزالة ونقل المخلفات إلى المقلب العمومي بالمدينة بالتنسيق مع منظومة النظافة، وجرى ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وإعادة الشيء إلى أصله.

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وشدد شعبان على أنه لن نتهاون مع أي مخالفة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على البيئة خاصة  فيما يتعلق بشكاوى مقالب القمامة غير المرخصة والتى تضر بالبيئة وتؤثر على صحة المواطنين ولا تطبق شروط السلامة والصحة البيئية ما يؤدي إلى نشر التلوث وتصاعد الأدخنة السامة.

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وأشار رئيس المدينة إلى أنه جرى تحذير شركات النظافة العاملة في جمع ونقل القمامة من التعامل مع هذه المقالب المخالفة، وتخصيص مقلب عمومي تابع لمجلس المدينة واعتباره المكان الرسمي المخصص لتجميع ونقل القمامة، وجرى تشكيل لجنة للإشراف والمتابعة على أعمال تطهير وتنظيف المنطقة.

بدون ترخيص منظومة النظافة شركات النظافة رئيس مدينة سفاجا تطبيق الإجراءات التراخيص غلق وتشميع الاشتراطات للحفاظ على البيئة تجميع القمامة مقالب القمامة للخردة والتراخيص

رئيس التحرير

وائل لطفي

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