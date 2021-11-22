20 ندوة توعوية خلال أسبوع للتعريف بمخاطر الزواج المبكر في سوهاج

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إنه تم تنظيم 20 ندوة جديدة للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال خلال أسبوع، ليصبح إجمالي عدد الندوات 45 ندوة بجميع مراكز وقرى المحافظة حتى الآن، وذلك ضمن حملة "لسه نوارة"، لمواجهة ظاهرة زواج الأطفال، والتي أطلقتها المحافظة لتستمر لمدة شهر حتى 14 ديسمبر المقبل.

واستهدفت الندوات التي تم تنظيمها الطلبة والطالبات بمدارس التربية والتعليم والأزهر، بالإضافة إلى الشباب والأهالي وذلك بالتنسيق والتعاون بين مديريات " التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والأزهر والأوقاف، والصحة، والمجلس الإقليمي للسكان، والثقافة، والكنيسة، وجامعة سوهاج، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

ووجه المحافظ بتكثيف ندوات التوعية واستهداف أكبر عدد ممكن من المواطنين، والوصول لكافة القرى والنجوع، مؤكدا على أهمية مجابهة تلك الظاهرة، لحماية أبنائنا وبناتنا من مخاطر الزواج المبكر.

كان قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج أن إجمالي المشروعات المدرجة ضمن خطة المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بمركز دار السلام بلغ 185 مشروعا، موزعة على 19 قرية، و 172 نجع وتابع، في 15 قطاع خدمي هي "الري، والزراعة، والصرف الصحي، والشباب والرياضة، والطرق، والمجمعات الخدمية، والصحة، والكهرباء، والإسكان، مياه الشرب، والتضامن الاجتماعي، والتعليم، والبريد، والطب البيطري، وتبطين الترع ".

وكشف عبد المنعم عبد القوي رئيس مركز ومدينة دار السلام عن توزيع تلك المشروعات على قرى المركز، حيث يتم تنفيذ 16 مشروعا بقرية السلام، و14 مشروع بقرية البلابيش قبلي، و10 مشروعات بالبلابيش المستجدة، و6 مشروعات بالبلابش بحري، و 13 مشروع بأولاد سالم بحري، و 4 مشروعات بأولاد سالم قبلي، و15 مشروع بالحاجر، و5 مشروعات بالعقارية، و6 مشروعات بأولاد يحيي قبلي، و18 مشروع بأولاد يحيي بحري، و7 مشروعات بمزاتة شرق، و10 مشروعات بنجوع مازن، و 11 مشروع بأولاد الشيخ، و 4 مشروعات بأولاد طوق غرب.

وأضاف رئيس المركز أن هناك أيضا 5 مشروعات بقرية النصيرات، و16 مشروعا بقرية الخيام، و7 مشروعات بأولاد خلف، و9 مشروعات بالنغاميش، و7 مشروعات بقرية نقنق، بالإضافة إلى مشروعين يتم تنفيذهما بمدينة دار السلام، لافتا إلى البدء الفعلي في العديد من المشروعات المدرجة بخطة " حياة كريمة" ، مشيرا إلى الانتهاء من بعض المشروعات في قطاع الأبنية التعليمية، والبريد، ورفع كفاءة عدد من الوحدات الصحية.