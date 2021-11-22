بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالقليوبية

لقي شخصين مصرعهم، وأصيب 7 أشخاص أخرين، في حادث تصادم سيارتين ميكروباص، أعلى الطريق الدائري بنزلة مسطرد، بشبرا الخيمة، وجرى نقل جثث المتوفين لمستشفى ناصر العام، والمصابين لمستشفى قليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم، نتج عنه مصرع شخصين وإصابة 7 أشخاص أخرين، في حادث تصادم سيارتين ميكروباص، أعلى الطريق الدائري بنزلة مسطرد، بشبرا الخيمة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، والإسعاف، لموقع الحادث وتبين وفاة كلا من: حسين.خ.م.ع" 29 عامًا – 13، بهتيم، ومتوفى مجهول الهوية، وأصيب كلًا من: "بولس.ح.م" 34 عامًا، مصاب بالرأس، و"رشا.ع.س" 40 عامًا، و"حسام.خ.م" 25 عامًا، و"محمد.ف.س" 26 عامًا، و"إيمان.أ.ع" 18 عامًا ربة منزل، مصابة بسحجات وكدمات، و"أحمد.ا.ع"، 55 عامًا، مصاب بنزيف بالمخ، و"رامي.م.م" 30 عامًا، قليوب، مصاب بالظهر والرأس من الخلف.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.