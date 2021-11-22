السفارة الأمريكية بالقاهرة تنعى سهير البابلي: رحلت المرأة الشجاعة

نعت السفارة الأمريكية بالقاهرة، النجمة القديرة سهير البابلي، التي رحلت عن عالمنا أمس بعد صراع مع المرض.

ونشرت السفارة صورة للراحلة عبر الصفحة الرسمية للسفارة بموقع "إنستجرام"، وكتبت لها رسالة وداع قائلة: "تنضم السفارة الأمريكية إلى أصدقائنا في مصر والعالم العربي لتنعى نجمة المسرح والسينما المحبوبة والمرأة الشجاعة الناجحة التي ستظل ذكراها ومسيرتها حاضرة في قلوب الملايين من جمهورها وداعًا سهير البابلي".

أدى عدد من نجوم الوسط الفني، صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة سهير البابلي، بحضور أفراد أسرتها والعائلة، بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، لتشييع الجثمان لمثواه الأخير.

ولدت سهير حلمي إبراهيم البابلي في 14 فبراير 1937، في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، ولكنها نشأت في مدينة المنصورة، المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية، كان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.

وتوفيت الفنانة الكبيرة سهير البابلي، مساء أمس الأحد داخل أحد المستشفيات الذي كانت تعالج بداخله منذ عدة أيام، عن عمر ناهز 86 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفتها واحتجازها بالرعاية المركزة.

ونعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي سهير البابلي التي توفيت أمس الأحد عن عمر ناهز 86 عامًا.

وأصدرت النقابة بيانًا رسميًا قالت فيه: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص التعازي والمواساة القلبية إلى جموع الفنانين والشعب المصري في وفاة المغفور لها بإذن الله الفنانة الكبيرة سهير البابلي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

قدّمت الفنانة الراحلة عبر شاشة السينما نحو 50 فيلمًا؛ أبرزها "القلب وما يعشق، حدوتة مصرية، دقة زار، رسالة إلى الله، ليلة عسل، يوم من عمري، وغيرها من الأعمال".