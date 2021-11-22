الزراعة: توزيع التقاوي بالمجان على مزارعى مطروح

واصل جهاز التنمية الشاملة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي توزيع التقاوي بالمجان على مزارعى مطروح، وذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية بتقديم الدعم المستمر لتنمية المناطق الحدودية والصحراوية وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتنفيذا لخطة الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بدفع مراحل التنمية الزراعية الشاملة النابعة من احتياجات التجمعات البدوية حيث يعمل الجهاز لوصول الدعم للمشاركين بأنشطة المشروع حتى الامتداد الجنوبي من التجمعات البدوية بعمق يصل الي 70 كم بمناطق العمل ( غرب – شرق ) مطروح بمراكز (سيدي براني – السلوم – رأس الحكمة ).

يقوم الجهاز بتوزيع تقاوى الشعير بالمجان وكذلك تحصين وعلاج الأغنام البرقى بالمجان.

وقال الدكتور على حزين رئيس مجلس ادارة الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بان هذه الأنشطة تأتي من خلال مشروع تمكين سبل العيش للمجتمعات البدوية بمطروح والذى تتنوع أنشطتها ما بين توفير خدمات شاملة بالإضافة الي التوسع الزراعي بتنفيذ انشطة تطوير وتنمية الوديان من خلال ( انشاء سدود -تطهير ابار روماني -انشاء ابار نشو ) تساعد على استقرار الاسر بالتجمعات وزيادة الدخل فى المجالات الزراعية والانتاج الحيواني.

واضاف حزين ان الجهاز يعتمد فى تنفيذ خطة العمل على تقديم الدعم والتدخلات وفقا للاحتياجات الفعلية مع توفيرها بالوقت المناسب ولذلك قام الجهاز بتوفير تقاوي شعير صنف جيزة 126 بكمية ( 40 ) طن معتمد من الوزارة بالمجان ويناسب المقننات المائية بالتجمعات لزراعة مساحة 1333 فدان بمناطق العمل داخل الوديان والمساحات المخصصة لزراعة الشعير بعد رصد بداية الامطار الموسمية وبكمية تساعد على الزراعة فى الربع الاخير من شهر نوفمبر 2021 . وبذلك وصلت كمية تقاوى الشعير التى تم توزيعها من بدية المشروع الى 180 تقاوى شعير وقمح تم توزيعها بالمجان.

واضاف كذلك يهدف الجهاز للحفاظ على السلالة المحلية من الاغنام ( البرقي ) من خلال تقديم الدعم للمربيين بالمجان ، حيث بدات القافلة البيطرية الاولى التى توفر تحصينات لعدد (15 ) الف رأس اغنام ضمن خطة المشروع لتوفير تحصينات ضد " الحمي القلاعية – الوادي المتصدع " بمناطق غرب مطروح ومن المستهدف تنفيذ عدد ( 3 ) قافلة خلال شهرى نوفمبر وديسمبر بالتجمعات الجنوبية من منطقتي ( براني – السلوم ) وكذلك تم توفير الادوية البيطرية حيث وفر الجهاز عشرون صنف من العلاجات المطلوبة لصرفها بالمجان للحالات المصابة بعد الكشف من قبل الطبيب البيطري تخفيفا على المربيين ومن المستهدف علاج عدد 10 الاف راس .

وبذلك وصلت عدد الرؤوس التى تم علاجها وتحصينها إلى عدد 280.000 رأس أغنام منذ بداية عمل المشروع.