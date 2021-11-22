الإثنين 22 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط سلع مجهولة المصدر وتحرير قضايا غش تجاري في حملة بالجيزة

سلع مجهولة المصدر
سلع مجهولة المصدر

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية، لضبط المتورطين بالغش التجاري، وحائزي السلع الغذائية الفاسدة بالأسواق والمحلات التجارية.

أسفرت الحملة عن تحرير 53 قضية غش تجاري، وضبط لحوم ودواجن مجمدة مجهولة المصدر، وإدارة منشآت بدون ترخيص.

كما أسفرت الحملة عن تحرير قضايا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم حمل شهادات صحية، وإغلاق منشآت بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والتحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

مباحث التموين الجيزة حملة أمنية الغش التجاري السلع الغذائية

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وائل لطفي

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