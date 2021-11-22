وفاء عامر: سهير البابلي فنانة لن تتكرر (فيديو)

قالت الفنانة وفاء عامر إن الفنانة الراحلة سهير البابلي أعطت الفن بسخاء وحب، وقامت بمجموعة أعمال محترمة فريدة عشقها الجمهور، مؤكدة أنها فنانة لن تتكرر وليس لها شبيه: "مش هيجي حد بعدها تقول أنا سهير البابلي الجديدة".

تابعت إن الفنانة الراحلة عرفت بمواقفها الوطنية وكانت تعرف قيمة الوطن، وفي أيامها الأخير ساندت مصر في العديد من المواقف على مدار حياتها.

وحرصت الفنانة وفاء عامر على حضور مراسم تشييع جثمان الفنانة الراحلة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، اليوم الإثنين، وتقديم واجب العزاء لأسرتها.

أدى عدد من نجوم الوسط الفني، صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة سهير البابلي، بحضور أفراد أسرتها والعائلة، بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، لتشييع الجثمان لمثواه الأخير.

وتوفيت الفنانة الكبيرة سهير البابلي، مساء أمس الأحد داخل أحد المستشفيات الذي كانت تعالج بداخله منذ عدة أيام، عن عمر ناهز 86 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفتها واحتجازها بالرعاية المركزة.

وكانت الفنانة الكبيرة سهير البابلي تعرضت لغيبوبة سكر أدت إلى عدد من المضاعفات وتم احتجازها بالرعاية المركزة بأحد المستشفيات.

وأعلنت أسرة الفنانة الراحلة سهير البابلي عن موعد تشييع جنازة الفنانة الكبيرة، حيث أن الجنازة ستكون اليوم الاثنين عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ونعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي سهير البابلي التي توفيت أمس الأحد عن عمر ناهز 86 عامًا.

وأصدرت النقابة بيانًا رسميًا قالت فيه: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص التعازي والمواساة القلبية إلى جموع الفنانين والشعب المصري في وفاة المغفور لها بإذن الله الفنانة الكبيرة سهير البابلي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

قدّمت الفنانة الراحلة عبر شاشة السينما نحو 50 فيلماً؛ أبرزها "القلب وما يعشق، حدوتة مصرية، دقة زار، رسالة إلى الله، ليلة عسل، يوم من عمري، وغيرها من الأعمال".

كما شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية كان أبرزها مسلسل "بكيزة و زغلول" إنتاج 1984، وعلى خشبة المسرح قدمت 12 عملاً مسرحياً أهمهم "عطية الإرهابية، مدرسة المشاغبين، وريا وسكينة".

وولدت سهير حلمي إبراهيم البابلي في 14 فبراير 1937، في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، ولكنها نشأت في مدينة المنصورة، المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية، كان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.